Xiaomi-Sale: 15 Prozent Rabatt auf über 100 Mi-Produkte

Mit dem nun freigegebenen eBay-Coupon LAMETTA kannst du dir 10 Prozent, maximal jedoch 50 Euro Rabatt auf zahlreiche Technik-Artikel sichern. Dabei ergeben sich einige Top-Deals. So kostet die Nintendo Switch beim Händler sbdirect24 nach Abzug des Rabatts weniger als 260 Euro. Die KitchenAid-Artisan-Küchenmaschine rutscht auf 377,10 Euro und ein iPhone 13 gibt’s für 849 Euro. Diese und viele weitere Geschenke-Deals zum Durchstöbern findest du auf dieser Angebote-Seite.

Xiaomi-Sale: 15 Prozent Rabatt auf diese Top-Produkte

Besonders hervorstechend bei den Vorweihnachts-Angeboten sind jedoch die Coupon-Deals rund um Xiaomi. Zahlreiche Händler auf eBay nehmen an den „Mi Festtagen“ teil und gewähren mit dem Gutschein MI2021 15 Prozent Rabatt auf die Produkte des chinesischen Herstellers. Neben Smartphones sind dabei Fernseher, Akku-Staubsauger, Saugroboter, TV-Sticks und vieles mehr.

Wir zeigen einige der Top-Angebote im Schnelldurchlauf. Alle Preise entsprechen jenen nach Eingabe des Gutscheins. Insgesamt findest du auf den eBay-Seiten mehr als 120 Produkte, auf die du den Gutschein anwenden kannst.

Insbesondere der letztgenannte Saugroboter der Untermarke Roborock ist zu diesem Preis von unter 300 Euro ein echter Tipp. Viele der Produkte sind ohnehin schon reduziert und erhalten durch die Gutscheineingabe somit einen noch deutlicheren Nachlass im Warenkorb.

Gutschein-Deals bei eBay: Das musst du wissen

Bei beiden Gutschein-Aktionen gelten vergleichbare Bedingungen. Der Maximalrabatt beträgt 50 Euro – unabhängig davon, ob du den Coupon 10 oder für 15 Prozent einlösen möchtest. Bei allen Deals über 500 Euro ist dieser Maximalrabatt also Programm – so zum Beispiel beim eingangs erwähnte iPhone 13 oder auch beim Mi E-Scooter Pro 2. Dazu kann jeder Gutschein pro eBay-Account bis zu zweimal eingelöst werden (2 x LAMETTA und 2 x MI2021).

Die Xiaomi-Aktion endet am 15. Dezember, sie ist also nur rund eine Woche lang gültig. Den Lametta-Gutschein kannst du hingegen bis zum 22. Dezember einlösen und hast mehr Zeit, wobei: Erfahrungsgemäß sind die besten Angebote bei eBay rasch ausverkauft. Bei den Coupon-Deals nehmen nur zertifizierte und gewerbliche Händler teil. Hier hast du also alle Sicherheiten und jeglicher von eBay gebotener Käuferschutz greift.

