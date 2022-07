Xiaomi Redmi Note 11 Pro: Preis-Leistungs-Kracher mit 10-GB-Tarif im Angebot

Im Angebot bei Blau ist derzeit das Xiaomi Redmi Note 11 Pro mit dem Blau Allnet XL Tarif, der dich mit üppigen 10 GB LTE-Datenvolumen versorgt. Für 17,99 Euro im Monat bekommst du das Top-Smartphone inklusive Tarif. Somit ist der Deal insbesondere für Menschen interessant, die nicht allzu viel Geld für ihr Handy und ihren Tarif ausgeben möchten, aber dennoch auf wenig verzichten möchten. Wir werfen einen genaueren Blick auf das Angebot.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro: 120-Hertz-Display und starke Triple-Kamera

Das im Deal enthaltene Xiaomi Redmi Note 11 Pro überzeugt vor allem mit einer starken Ausstattung in puncto Display, Prozessor und Kamera. Der Bildschirm des Xiaomi-Handys ist mit 6,67 Zoll vergleichsweise groß und bietet dir mit 2.400 × 1.080 Pixeln eine hohe Auflösung. Außerdem kommt hier AMOLED-Technik zum Einsatz, die für hohe Kontraste und allgemein ein besseres Bild sorgt. Ebenfalls top und eher ungewöhnlich bei Geräten dieser Preisklasse: Die hohe Bildwiederholrate von 120 Hertz. Die sorgt bei Videos und anderen bewegten Bildern dafür, dass sie flüssig dargestellt werden.

Und auch der Blick auf die Triple-Kamera zeigt: Hier bekommst du eine gute Ausstattung. Denn die Hauptkamera löst mit 108 Megapixeln auf und ermöglicht dir somit Fotos mit besonders hoher Auflösung. Zusätzlich ist eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 8 Megapixeln verbaut, mit der du weite Landschaften und andere großflächige Motive gut ablichten kannst. Weiterhin ist eine 2-Megapixel-Makrokamera sowie eine Selfie-Kamera mit 16 Megapixeln integriert.

Viel Leistung, großer Akku und erweiterbarer Speicher: Das steckt im Xiaomi-Handy

Darüber hinaus ist im Xiaomi Redmi Note 11 Pro mit dem Snapdragon 695 ein leistungsstarker Chip verbaut – und auch der Akku mit 5.000 Milliamperestunden kann sich sehen lassen. Dank Turbo-Charging soll dieser nach nur 15 Minuten an der Steckdose wieder auf 50 Prozent aufgeladen sein. Weiterhin arbeitet das Smartphone von Xiaomi mit 6 GB RAM und bietet dir einen internen Speicherplatz von 128 GB. Dieser lässt sich bei Bedarf per microSD-Karte problemlos erweitern.

Blau Allnet XL im Bundle: 10 GB und keine Anschlussgebühr

Der im Deal enthaltene Tarif bietet dir 10 GB LTE-Datenvolumen sowie eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls im Preis enthalten. Aktuell bekommst du das Handy plus Blau-Tarif für monatlich 17,99 Euro. Hinzu kommen einmalig Kosten in Höhe von 5,99 Euro für Hardware- und Versandkosten. Den Anschlusspreis bekommst du geschenkt. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt wie üblich 24 Monate.

Die Kosten für das Redmi Note 11 Pro liegen laut Preisvergleichen aktuell bei rund 267 Euro. Somit zahlst du effektiv nur noch rund 6,78 Euro im Monat für den 10-GB-Tarif – ein veritables Schnäppchen. Zumal hier keine nachträglichen Kostenfallen warten.