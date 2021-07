Xiaomi Redmi Note 10S bei Aldi Talk: Schnäppchen mit Einschränkung

Aldi Talk bietet ab sofort nämlich ein Xiaomi-Smartphone zum Sonderpreis an. Als sogenannter „Sommerliebling“ steht das Xiaomi Redmi Note 10S für unter 200 Euro zur Verfügung. Beworben wird das Smartphone auch im neuen Aldi-Prospekt für die kommende Woche (12. bis 17. Juli). Aber handelt es sich um ein wirkliches Schnäppchen?

Xiaomi Redmi Note 10S: Gut, aber nicht sehr gut

In den vergangenen Wochen waren bei Aldi verschiedene Smartphones zu reduzierten Preisen erhältlich. Sei es das Motorola Moto G 5G Plus im Zusammenspiel mit dem iPhone 8, das Einsteiger-Smartphone Samsung Galaxy A02S bei Aldi Nord oder das Motorola Moto G20 bei Aldi Süd. Selten gab es so viel Auswahl beim Lebensmitteldiscounter. Und jetzt kommt das Xiaomi Redmi Note 10S dazu. Ein typisches Smartphone der unteren Mittelklasse auf Basis von Android 11.

Ausgestattet ist das jetzt bei Aldi Talk erhältliche Xiaomi-Handy mit einem 6,43 Zoll großen AMOLED-Display (1.080 x 2.400 Pixel), 6 GB RAM und dem MediaTek Helio G95 Prozessor. Für Normalnutzer sind das mehr als ausreichende Hardwareparameter. Gleiches gilt für das auf der Rückseite verbaute Setup der Vierfach-Kamera. Es setzt sich aus einer 64-Megapixel-Hauptkamera, einer 8-Megapixel-Weitwinkelkamera sowie einer Makro- und einer Tiefenschärfekamera mit jeweils 2 Megapixeln zusammen. Auf der Vorderseite steht für Selfies und Videochats eine 13-Megapixel-Kamera zur Verfügung. Dazu kommen NFC und ein 5.000 mAh großer Akku.

Also ein rundum gutes Telefon im Aldi-Angebot? Oberflächlich betrachtet mag das stimmen, doch kritisch muss man anmerken, dass das Handy nur über 64 GB Flash-Speicher verfügt. Auch das reicht für die meisten Nutzer sicher vollkommen aus. Wer aber viele Fotos und vor allem hochauflösende Videos speichert, wird recht schnell an die physischen Grenzen stoßen. Aber es gibt auch in diesem Zusammenhang eine gute Nachricht. Wer sich eine zusätzliche MicroSD-Karte kauft und in das Smartphone einlegt, kann den Speicherplatz erweitern – um bis zu 1 TB.

Xiaomi Redmi Note 10S Software Android 11 Prozessor MediaTek Helio G95 Display 6,43 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP53 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 179 g Farbe Grau, Weiß, Blau Einführungspreis Redmi Note 10S (64 GB): 250 €, Redmi Note 10S (128 GB): 280 € Marktstart Mai 2021

Was kostet das Xiaomi Redmi Note 10S bei Aldi Talk?

Bei Aldi Talk ist das Xiaomi Redmi Note 10S zu einem Preis von 199 Euro erhältlich. Das sind 50 Euro weniger als von Xiaomi selbst empfohlen. Aber: Der Smartphone-Hersteller aus China bietet das Handy aktuell für nur 90 Cent mehr als Aldi Talk auch über seine Homepage an. Und über die Handelsplattform von Kaufland steht das Smartphone sogar schon für 191 Euro zur Verfügung. Ob man sein Smartphone allerdings wirklich dort über einen weitgehend unbekannten Händler kaufen möchte, steht auf einem anderen Blatt.

So bleibt zusammenfassend also festzuhalten, dass Aldi Talk zwar ein gutes, aber kein unschlagbar günstiges Xiaomi-Paket schnürt. Ein Paket, dem auch eine SIM-Karte für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk beiliegt – mit 10 Euro Startguthaben. Zusätzliche Versandkosten fallen nicht an, die Garantie liegt bei zwei Jahren.

Jetzt weiterlesen Einsteiger-Smartphones zu Frühlingspreisen bei Aldi Talk: Für Genügsame