Redmi Note 10 Pro: Hier gibt's den „Mittelklasse-König“ mit Vertrag zum Top-Preis

Bei der O2-Marke Blau gibt es das Xiaomi Redmi Note 10 Pro jetzt im Sommer-Sonderangebot. Das als „Summer-Deal“ bezeichnete Angebot sieht auf den ersten Blick unscheinbar aus, überzeugt jedoch im Vergleich. Reduziert – zumindest laut Bewerbung – ist nämlich lediglich die Grundgebühr um 2 Euro. Sie beträgt für eine Allnet-Flat mit 10 GB Datenvolumen 15,99 Euro pro Monat.

Redmi Note 10 Pro mit Vertrag: nur 1 Euro fürs Smartphone, kein Anschlusspreis

Im Testbericht des Redmi Note 10 Pro aus dem Frühsommer bezeichneten wir das Gerät als neuen „Mittelklasse-König“. Das Handy, das ohne Vertrag 289 Euro kostet, ist in seiner Klasse in Teilen eine Ausnahmeerscheinung. Umso bemerkenswerter ist, dass im Blau-Deal neben den Vertragskosten kaum weitere nennenswerte Positionen auftauchen: Das Handy kostet 1 Euro, Anschlusskosten entstehen keine, der Versand kostet einmalig 4,99 Euro.

Der Tarif bietet 10 GB Datenvolumen pro Monat, eine Allnet-Flat für Anrufe sowie SMS und EU-Roaming ist inklusive. Verfügbar ist das Handy dazu in der Konfiguration mit 128 GB Speicher und 6 GB Arbeitsspeicher. Du hast die Wahl zwischen den Farbversionen Schwarz, Bronze und Blau.

108 Megapixel, Top-Features aber kein 5G

Trotz seines vergleichbar niedrigen Preises bietet das Redmi Note 10 Pro einige Top-Features. Allem voran die auf dem Papier hochgegriffene 108-Megapixel-Kamera, die ein Vierfach-Setup anführt. Auch das Testergebnis unterstreicht, dass Megapixel nicht alles sind. Dennoch bietet die Auswahl mit Weitwinkel-, Makro- und Tiefensensor-Objektiv vielseitige Foto-Möglichkeiten.

Ebenfalls nicht zu verachten ist das Display. Xiaomi verbaut hier ein AMOLED-Panel mit 120 Hz Bildfrequenz. Technologisch ist das eine 1A-Ausstattung, die sonst in teuren Flaggschiffen zu finden ist. Der Akku ist mit über 5.000 mAh Nennladung ist ebenfalls zu den Top-Eigenschaften zu zählen. Zumal er per 30-Watt-Netzteil auch schnell wieder aufgeladen ist. Was fehlt, ist beispielsweise eine 5G-Unterstützung. Dennoch besticht das Redmi Note 10 Pro insbesondere durch sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für weitere Details legen wir dir den Testbericht zum Redmi Note 10 Pro ans Herz.

Bei unseren Lesern ist das Xiaomi-Handy, wie schon seine beiden Vorgänger, äußerst beliebt. Obwohl erst seit wenigen Wochen auf dem Markt findet es sich derzeit auf Rang 5 des Leser-Rankings wieder. Damit ist es das beliebteste Smartphone, das nicht von Samsung ist.