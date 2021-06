Xiaomi Redmi 9A bei Aldi: Schnäppchen ja, aber es geht noch günstiger

Zu Aldi Süd kommt ein neues Smartphone-Angebot. Ab dem 24. Juni ist dort das Xiaomi Redmi 9A erhältlich. Dabei handelt es sich – für Smartphone-Angebote von Aldi typisch – um ein Einsteiger-Smartphone, das nur die nötigsten Funktionen bietet. Dennoch kann das Gerät eine gute Wahl sein. Zum Beispiel für Menschen, die primär mobil erreichbar sein möchten. Oder für Kinder, die zum Einstieg in die Mobilfunkwelt mit einem vergleichsweise preiswerten Smartphone ausgestattet werden sollen. Wir zeigen dir, was das Xiaomi Redmi 9A im Detail kann – und was ihm fehlt.

Xiaomi Redmi 9A im Detail

Ausgestattet mit Android 10 bietet das graue Xiaomi-Handy bei Aldi 32 GB Speicherplatz. Das ist vergleichsweise wenig. Optional besteht aber die Möglichkeit, das interne Datendepot per MicroSD-Karte um bis zu 512 GB zu erweitern. Als Prozessor ist der MediaTek Helio G25 verbaut, zudem ein großer Akku integriert. Die Kapazität liegt bei 5.000 mAh, was vor allem in der Einsteigerklasse ein kleines Ausrufezeichen ist. Dazu gesellen sich schmale 2 GB Arbeitsspeicher und ein zwar großes (6,53 Zoll), aber vergleichsweise schwach auflösendes (720 x 1.600 Pixel) Display. Auf der Rückseite ist nur eine Kamera zu finden (13 Megapixel), vorne für Selfies und Videotelefonate eine 5-Megapixel-Kamera. Bluetooth steht in Version 5.0 zur Verfügung, WLAN lässt sich nur im 2,4 GHz Band nutzen, NFC für mobiles Bezahlen fehlt.

Xiaomi Redmi 9A Software Android 10 Prozessor MediaTek Helio G25 Display 6,53 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4160×3120 (13,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht Farbe Einführungspreis 120 € Marktstart Juli 2020

Lohnt sich der neue Smartphone-Deal bei Aldi?

Dabei stellt sich die Frage: Was kostet das Xiaomi Redmi 9A bei Aldi? An dieser Stelle bestätigt sich das, was wir vor rund zwei Wochen, als der Deal noch ohne Preis bekannt wurde, schon vermutet haben. Bei Aldi kannst du das Xiaomi Redmi 9A für deutlich unter 100 Euro kaufen. Statt des unverbindlichen Verkaufspreises in Höhe von knapp 120 Euro musst du bei Aldi Süd nur 79,99 Euro bezahlen.

Ein Schnäppchen? Absolut! Unschlagbar günstig? Nein, das nicht. Denn das Smartphone steht immer mal wieder für unter 80 Euro im Rahmen von Sonderangeboten zur Verfügung. So auch aktuell. Der günstigste Verkaufspreis laut eines Preisvergleichs liegt derzeit bei knapp 79 Euro. Zuschlagen kannst du zu diesem Preis einerseits bei Media Markt, aber auch bei Saturn. Zusätzliche Versandkosten fallen im Rahmen dieses Sonderangebots bei beiden Onlineshops nicht an.

Alternativen gewünscht?

Was wir dir aber ebenfalls ans Herz legen möchten, bevor du bei Aldi kaufst: einen Smartphone-Vergleich starten. Das ist nicht nur über unsere Handy-Datenbank möglich, sondern auch schnell und auf einen Blick. Denn in umfangreichen Bestenlisten haben wir dir bereits die besten aktuellen Handys in verschiedenen Preisklassen zusammengestellt. Hier findest du vielleicht ein noch besser zu dir passendes Handy.

Und solltest du dich am Ende doch für das Xiaomi-Smartphone bei Aldi entscheiden: Ein Starter-Set für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben ist im Lieferumfang inklusive. Du kannst das Handy aber auch mit jeder anderen SIM-Karte im Nano-Format nutzen. Auf das Gerät selbst erhältst du zwei Jahre Garantie.