Überraschend günstig: Beliebtes Xiaomi-Smartphone mit Telekom-Tarif für nur 12 Euro monatlich

Der Anbieter Klarmobil kombiniert das Xiaomi Redmi Note 11 mit dem LTE-Tarif Klarmobil Allnet-Flat samt 6 GB Datenvolumen. Was nicht an der großen Glocke hängt, ist der Netzzugang. Der Tarif dazu schickt dich nämlich ins Telekom-Netz. Das ganze unter Discount-Bedingungen, aber dennoch ist das das Top-Argument für dieses Angebot. Zumal die Kombination wirklich nicht viel kostet.

12 Euro Grundgebühr, 20 Euro für das Redmi Note 11

Monatlich stehen für Handy und Tarif nur 11,99 Euro auf der Rechnung. Einmalig kommen noch zweimal 19,99 Euro hinzu – je einmal als Einmalzahlung für das Handy sowie als Anschlusspreis für den Tarif. Dass du für 12 Euro pro Monat kein neues iPhone erwarten kannst, leuchtet ein. Dennoch ist auch das enthaltene Smartphone nicht zu verachten.

Mit dem Redmi Note 11 erhältst du ein Einsteiger-Smartphone, das für das Nötigste gut gewappnet ist. Da es erst im aktuellen Jahr erschienen ist, gibt es auch keine veraltete Ramschware, sondern ein Smartphone, das auf dem aktuellen Stand ist und mit ein paar Highlights aufwarten kann.

So findest du einen 5.000 mAh fassenden Akku vor. Schnappschüsse machst du mit der 50-Megapixel-Kamera und beim Display setzt Xiaomi im Redmi Note 11 auf ein OLED-Panel mit 90 Hertz Bildwiederholrate. Echte Top-Werte für ein Handy in dieser Preisklasse. Auch mit der Speicherkapazität von 128 GB setzt das Handy eine Duftmarke in der Preisklasse der Unter-200-Euro-Smartphones.

Xiaomi Redmi Note 11 Software Android 12 Prozessor Snapdragon 680 Display 6,43 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP53 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 179 g Farbe Schwarz, Blau, Türkis Einführungspreis Marktstart Januar 2022

Telekom-Tarif für effektiv 6 Euro: Das sind die Kompromisse

Rechnen wir die Gesamtkosten des Kombi-Angebots (327,74 Euro über zwei Jahre) abzüglich des aktuellen Smartphone-Gegenwerts (192 Euro) durch die 24 Monate Mindestvertragslaufzeit, errechnet sich der Effektivpreis von 5,65 Euro für den Tarif mit Telekom-Netzzugang, einer Allnet-Flat und 6 GB Datenvolumen.

5G gibt es weder im Tarif, noch kann das günstige Handy im neuen Netz funken, das fällt also schon einmal raus. Im LTE-Netz der Telekom wird der Preispunkt durch eine Deckelung der Download-Geschwindigkeit erreicht. Mit maximal 25 MBit/s bist du hier im Netz unterwegs. Das ist etwa ein Zehntel des maximalen Telekom-Versprechens und reicht dennoch absolut aus, um alle möglichen Apps flüssig laufen zu lassen – selbst solche für Videostreamig.

→ Hier findest du das Angebot