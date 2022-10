Xiaomi „Black Week“ startet schon jetzt: Großer 4K-TV unter 500 € & Handy-Tipp zum Tiefpreis

Die „Xiaomi Black Week“ gilt bei Saturn noch bis zum 8. November. Längst ist der Hersteller nicht mehr nur für Smartphones bekannt. Von diesen sind aber auch einige Modelle im Angebot. Daneben gibt es die bunte Xiaomi-Klaviatur vom Akku-Staubsauger über die Smartwatch zum Fernseher und schließlich zum E-Scooter. Hier gelangst du direkt zu den Angeboten. Wir schauen uns die Top-Deals genauer an.

55 Zoll 4K QLED Fernseher unter 500 Euro

Unter QLED versteht man eine optimierte LED-Technik. Nicht ganz so fein wie OLED, dafür günstiger und insbesondere in Sachen Bildschirmhelligkeit richtig stark. Willst du den Fernseher also in einem Raum mit viel Gegenlicht aufstellen, ist QLED eine gute Option.

Bei Saturn ist jetzt der Xiaomi Q1E QLED-TV reduziert und für 499 Euro zu haben. Den Fernseher haben wir bereits getestet und sind zu einem wirklich guten Ergebnis gekommen (Testbericht des Xiaomi Q1E Fernsehers lesen).

Der Smart TV mit 4K-Auflösung setzt auf Android TV 10 ab Werk und ist damit ein echter Streaming-Tipp. Die aufgerufenen 499 Euro entsprechend 37 Prozent Rabatt gegenüber dem Ursprungspreis. Viel günstiger kann ein Fernseher dieser Güteklasse und in dieser Größe nicht sein.

→ Zum QLED-TV bei Saturn

Der Xiaomi Q1E QLED-TV.

Günstige In-Ears: Redmi Buds 4 Pro für unter 80 Euro

Statt 99,99 Euro (UVP) kosten die In-Ear-Kopfhörer Redmi Buds 4 Pro gerade nur noch 76,49 Euro. Mit Bluetooth 5.3, passiver Geräuschunterdrückung und bis zu 36 Stunden Wiedergabezeit (8 Stunden ohne Lade-Case) bieten sie ein ansprechendes Gesamtpaket.

Die In-Ears gibt es in Schwarz und Weiß und im Lieferumfang befinden sich außerdem noch ein USB-C-Ladekabel sowie Ohrstöpsel in verschiedenen Größen.

Nur noch 160 Euro: Xiaomi Smartphone-Allrounder vom Preis-Tipp zum Preis-Hit

Die Redmi-Note-Serie ist seit Jahren eine richtige Top-Empfehlung für Smartphones mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Redmi Note 11 wird bei Saturn jetzt vom Preis-Tipp zum Preis-Hit. Mit nur noch 160,47 Euro gibt es das Handy jetzt zum Bestpreis.

Günstiger war es bislang noch nie, wie auch der Preisverlauf zeigt. Der Preis befindet sich im freien Fall von zuletzt stabil über 180 Euro auf nun knapp 160 Euro. Das Angebot bezieht sich dabei auf die Basis-Variante mit 4+128 GB Speicher und einem Snapdragon 680 Prozessor. Erstaunlich in dieser Preisklasse ist etwa das 90-Hz-Display und erfreulich ist der verbaute 3,5-mm-Kopfhörer-Eingang.

Smartwatch, E-Scooter und mehr von Xiaomi: Das ist sonst noch im Angebot

Neben den genannten Produkten sind noch viele weitere Artikel von Xiaomi und einigen Unterlabels, wie etwa Redmi oder Poco, im Angebot. Hier eine Auswahl der Highlights.

Der Aufpreis für den Pro-E-Scooter schlägt sich unter anderem in der höheren Reichweite (50 statt 30 Kilometer), der höheren Tragkraft (120 gegen 100 Kilogramm) und einigen technischen Details wieder. So hat der 4 Pro einen USB-Anschluss und besitzt vier Abstand-Sensoren. Dazu verspricht er mehr Fahrkomfort durch größere Reifen (10 statt 8,5 Zoll im 3er), die zudem mit Scheibenbremsen ausgestattet sind.

Ein anderes Angebot kommt nicht über eine Preisreduktion, sondern will mit einer Gratis-Beigabe überzeugen. Das neue Xiaomi 12T gibt’s zum Normalpreis von 649,90 Euro. Geschenkt dazu gibt es eine kleine Smartwatch – die Redmi Watch 2 Lite im Wert von 44 Euro (69 Euro UVP).

Legst du das Xiaomi 12T und die Redmi Watch 2 Lite in den Warenkorb, ist die Uhr gratis.

Die Angebote der „Xiaomi Black Week“ gelten noch bis zum 8. November.