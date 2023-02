Wir verlosen eine Xbox Series X: Neues Mega-Bundle mit der NextGen-Konsole

Auch mehr als zwei Jahre nach dem Release sind die sogenannten NextGen-Konsolen – Xbox Series X und PlayStation 5 – schwer erhältlich und noch seltener in wirklichen Angeboten enthalten. So langsam dreht sich der Wind und interessante Angebote tauchen auf.

Achtung: Wir verlosen noch bis zum 10. Februar die Xbox Series X im Forza Horizon Premium Bundle. Das Gewinnspielpaket hat einen Gesamtwert von 560 Euro und wird über unseren Instagram-Kanal an alle Teilnehmer verlost, die die dort gestellten Aufgaben lösen. Wie das Bundle zusammengesetzt ist, zeigen wir dir im Folgenden.

Endlich: Xbox Series X im Bundle günstiger als einzeln

Wurden die Konsolen-Bundles bislang eher dafür genutzt, mit Verweis auf die UVP-Angaben der Zubehöre und Spiele, den Preis hochzutreiben, bekommst du dieses Bundle jetzt per Gesamtrechnung günstiger als die derzeit günstigsten Einzelpreise der enthaltenen Komponenten.

Was nach wie vor gilt: Günstiger als den UVP der Konsole selbst bekommst du selbige noch immer nicht. Die Xbox Series X in der Top-Ausführung, das heißt: mit Laufwerk, mit 1-TB-Speicherplatz und voller Grafik-Power für 8K-Gaming und mehr, kostet 499 Euro. Und auch im jetzt geschnürten Bundle landest du entsprechend über der 500-Euro-Marke. Dieser Invest muss dir die neue Konsole wert sein.

Microsoft Xbox Series X

XBox-Bundle: Forza Horizon 5 Premium im Angebot

Was steckt also drin? Neben der XBox Seris X steckt das Spiel „Forza Horizon 5“ mit im Paket, das bei MediaMarkt verkauft wird. Allerdings nicht in der Solo-Version, die derzeit ab rund 50 Euro erhältlich ist, sondern in der Premium-Ausführung samt aller Add-Ons (zum Beispiel die Hot-Wheels-Erweiterung), die ihrerseits nochmal 50 Euro Aufpreis kosten. Das Spiele-Bundle im Wert von 100 Euro gibt es für nur 60 Euro dazu.

Wer aufmerksam war, weiß also: Das Xbox-X-Bundle bei MediaMarkt kostet 560 Euro. Der übliche Preistrick der Händler drückt das noch um einen Cent. Am Ende stehen also 559,99 Euro auf der Rechnung.

Für 300 statt 430 Euro Aufpreis (insgesamt also 859,99 Euro) bekommst du sogar das Logitech-Lenkrad, das optimal auf die XBox Series X abgestimmt ist, dazu. Teures, aber cooles Zubehör angesichts des enthaltenen Rennspiels. Im Lieferumfang der Xbox steckt nur ein Controller. Willst du ein weiteres Gamepad zum Zocken mit Freunden haben, so kostet dieses bei MediaMarkt 49,99 Euro.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt