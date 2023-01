Xbox Series S für 1 Euro? Dieses Tarif-Bundle macht’s möglich

Eine Xbox Series S für nur einen Euro? Was unmöglich klingt, ist bei MediaMarkt aktuell Realität: Hier gibt’s nämlich einen Tarif mit 11 GB Datenvolumen für 12,99 Euro im Monat – und für die Konsole zahlst du einmalig lediglich einen Euro drauf!

Tarif für 13 Euro – Das wird dir geboten

Mit einem Preisschild von 12,99 Euro im Monat fällt der Super Select M Tarif selbst preiswert aus, dennoch bekommst du hier einiges geboten: Das monatliche LTE-Datenvolumen von 11 GB reicht manch einem Vielsurfer vielleicht nicht aus, doch für alle anderen ist dies für den Preis durchaus ein guter Deal. Hinzu kommt außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Besonders cool: Der Tarif trägt auch einzeln das gleiche Preisschild – einen monatlichen Aufpreis für das Bundle mit der Xbox Series S zahlst du also nicht.

Anschlusskosten fallen in Höhe von 29,99 Euro zwar ebenfalls an, doch machst du von dem 30-Euro-Wechselbonus gebrauch, hast du diese Kosten direkt wieder drin. Hinzu kommt dann lediglich noch der Gerätepreis von einem Euro für die Xbox Series S, sowie 3,95 Euro Versandkosten für die Konsole. Über die 24 Monate zahlst du so insgesamt 316,70 Euro. Zum Vergleich: Die Series S kostet im Netz bereits um die 250 Euro oder mehr. Hast du grundsätzlich Bedarf an einem gut aufgestellten Tarif, ist das Saturn-Bundle also ein echtes Schnäppchen.

Xbox Series S: Moderne Konsole zum kleinen Preis

Mit der Microsoft Xbox Series S holst du dir eine tolle Konsole ins Haus, mit der du die Neuerscheinung der Spiele-Branche in hochskalierter 4K-Auflösung und mit bis zu 120 FPS spielen kannst. Im Vergleich zur teureren Series X musst du hier aber auf ein optisches Laufwerk verzichten, Games kannst du also nur digital kaufen und abspielen.

Sollte es mit den 512 GB Speicherplatz auf der verbauten SSD daher mal eng werden, kannst du mithilfe einer externen Festplatte zum Glück jederzeit nachrüsten. Zusätzlich zur Konsole selbst, sind im Lieferumfang auch noch ein Xbox Wireless Controller, ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel sowie ein Stromkabel und zwei AA-Batterien enthalten.