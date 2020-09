Xbox One S bei Aldi kaufen: Neues Top-Bundle - mit einem großen Aber

Erst kürzlich stand bei Aldi die Playstation 4 Pro in den virtuellen Verkaufsregalen. Jetzt legt der Discounter nach. Allerdings bedient er sich nicht bei Sony, sondern beim Wettbewerber Microsoft. Konkret ist ab dem 8. Oktober im Aldi Onlineshop („Aldi liefert“) die Xbox One S zu haben. Und das nicht allein. Denn inklusive ist auch gleich das brandaktuelle Top-Game „FIFA 21“. Die Frage ist nun: Ist das neue Aldi-Angebot tatsächlich so gut wie es auf den ersten Blick scheint?

Verkauf von der Resterampe

Bevor wir uns der Antwort auf diese Frage widmen, zunächst ein paar Worte zur Xbox selbst. Die Xbox One S ist nämlich streng genommen ein Auslaufmodell. Aktuell läuft bereits der Vorverkauf für die Modelle Xbox Series X und Series S. Restbestände der Xbox One S werden aktuell aber immer noch angeboten. Zum Beispiel eben jetzt bei Aldi. Dort werden für die Xbox One S im Rahmen der zehntägigen Verkaufsphase rund 290 Euro fällig – inklusive Lieferung zu dir nach Hause. Ein guter Deal?

Wer sich nur für die Xbox One S interessiert, aber kein Interesse am Fußball-Spiel „FIFA 21“ hat, kann das Angebot getrost vergessen. Denn die Konsole allein ist im Fachhandel schon zu Preisen ab 269 Euro erhältlich – also 31 Euro günstiger als im Online-Shop von Aldi. Anders sieht die Gemengelage allerdings aus, wenn „FIFA“-Fans bei Aldi zuschlagen. Denn sie erhalten ein Bundle, bei dem sie durchaus sparen können. Denn „FIFA 21“ kostet für die Xbox One S als Spiel allein aktuell im besten Fall knapp 55 Euro.

Also sofort bedingungslos zuschlagen? Nun, das kommt darauf an, welche Ansprüche du hast. Denn unumstritten gehört die Xbox One S in wenigen Monaten zum alten Eisen. Und das wird vor allem im Weihnachtsgeschäft Auswirkungen auf den Preis haben. Der wird für das Konsolenmodell aus dem Jahr 2016 früher oder später nämlich wohl noch weiter fallen.

Wenn du also nicht sofort auf der Xbox One S loszocken möchtest oder eine der (teureren) neuen Xbox-Modelle benötigst, kannst du das Aldi-Angebot ohne mit der Wimper zu zucken links liegen lassen. Wenn du aber schon lange darauf wartest, „FIFA 21“ zu zocken (vielleicht auch im Direktduell gegen deine Freunde), dann ist das neue Aldi-Angebot durchaus ein guter Deal.

Was bietet die Microsoft Xbox One S?

Aldi bietet die weiße Xbox One S mit 1 TB Festplattenkapazität an. Du kannst mit der Konsole aber nicht nur Spiele zocken, sondern auch 4K-Videos streamen und Blu-ray-Filme schauen. Darüber hinaus ist im Lieferumfang ein Wireless Controller inklusive. Und auch ein 4K-HDMI-Kabel für die Verbindung zu deinem Fernseher musst du nicht extra kaufen.