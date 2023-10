Wochenend-Abverkauf: MediaMarkt verschleudert Philips Hue mit 55 Prozent Rabatt

Ursprünglich steht ein UVP von 44,99 Euro auf dem Preisschild des Philips Hue 3-er Packs. Dieses Wochenende (bis Montagmorgen, 23.10., 9 Uhr) streicht MediaMarkt jedoch satte 55 Prozent von dem Preis und verkauft die dimmbaren Glühbirnen im Set für schlappe 19,99 Euro. Zur Wahl stehen dir dabei zwei verschiedene Sets für unterschiedliche Fassungen. Auch Form und Helligkeit unterscheiden sich. Das Angebot ist Teil der Wochenend-Knaller-Aktion, bei der noch viele weitere coole Angebote zu finden sind. Wir schauen rein.

Philips Hue bei MediaMarkt – das bieten die Sets

Die Glühbirnen des ersten Philips Hue Sets haben ein E27-Gewinde und sind somit mit den meisten Lampenfassungen in deutschen Haushalten kompatibel. Cool ist: Um die LED-Leuchten per App oder Sprachsteuerung zu bedienen, braucht es nichts weiter als die Glühbirnen und die Hue Bluetooth App. Damit lassen sich bis zu zehn Lampen in einem Zimmer steuern. Die Leuchten spenden dabei warmweißes Licht mit bis zu 806lm. Je nach Stimmung und Bedarf kannst du das Licht aber auch stufenlos herunter dimmen. Stelle außerdem auf Wunsch vorinstallierte Lichtszenen ein und kreiere so eine gemütliche Atmosphäre in deinen vier Wänden. Mit intelligenten Zeitplänen lässt sich weiterhin Energie sparen oder in der dunklen Jahreszeit deine Anwesenheit simulieren, um Einbrecher abzuschrecken.

Übrigens: Die Hue Bridge ist für dieses Set nicht notwendig, bietet jedoch noch weitere Möglichkeiten. So lassen sich hiermit etwa noch mehr Geräte und Lampen miteinander verknüpfen und sinnvoll zusammen steuern. Der Preis von nur 19,99 Euro für das Lampen-Set ist dabei richtig gut. Denn wie ein Blick auf den Preisvergleich (Link zu günstiger.de) zeigt, gibt es das Set derzeit nirgendwo preiswerter.

3 Glühbirnen mit E14-Gewinde: Jetzt auch im Angebot

Und auch das zweite Set gibt’s aktuell im Netz nicht preiswerter (Link zum Preisvergleich bei günstiger.de). Für das 3er-Set Philips Hue White mit E14-Gewinde und bis zu 470lm zahlst du momentan bei MediaMarkt ebenfalls nur 19,99 Euro statt 44,99 Euro. Diese Leuchten liefern ebenfalls warmweißes Licht und sie können genauso per App oder Sprachbefehl gesteuert werden, ohne dass du die Hue Bridge benötigst.