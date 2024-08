Diese smarte WLAN-Überwachungskamera kommt ohne Schnickschnack aus und kostet nur 20 Euro

Du suchst eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, dein Zuhause zu überwachen? Dann könnte die Tapo TC70 WLAN-Sicherheitskamera von TP-Link eine interessante Wahl für dich sein. Aktuell gibt es sie bei MediaMarkt für schlappe 20 Euro – ein echtes Schnäppchen, das durch einen kleinen Preis-Trick zustande kommt.

Das bietet die 20-Euro-Kamera – und das nicht

Natürlich kannst du für den Zwanni keine High-End-Kamera erwarten, die etwa spezielle KI-Features oder Nachtsicht-Funktionen bietet, wie etwa diese hier von Reolink. Das Budget-Modell von TP-Link ist aber genau die richtige Wahl, wenn du etwas Schnörkelloses suchst, das günstig ist und dafür trotzdem solide Arbeit verrichtet. Dazu ist sie kompatibel mit anderen Smart-Home-Geräten der Tapo-Serie und lässt sich so gut einbinden. Zusätzlich ist sie ebenfalls via Alexa und Google Assistant per Sprache steuerbar.

Was die Kamera verspricht:

Klare Sicht: Die Tapo TC70 liefert ausreichend scharfe Bilder in 1080p-Auflösung.

Bewegungserkennung: Bewegungen im Sichtfeld werden bei Bedarf direkt ans Smartphone gesendet.

Ton- und Lichtalarm: Die Kamera ist in der Lage, Ton- oder Lichtsignale zu senden.

Zwei-Wege-Audio: Ermöglicht die Kommunikation über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher.

Einfache Installation: Die Überwachungskamera ist schnell und unkompliziert eingerichtet. Selbst Technik-Neulinge sollten keine Probleme haben.

Kompaktes Design: Die Tapo TC70 ist dezent und passt sich unauffällig in deine Umgebung ein.

Diese Features bietet die Kamera hingegen nicht:

Cloud-Speicher: Die Kamera speichert Aufnahmen lokal auf einer microSD-Karte. Wer seine Aufnahmen in der Cloud sichern möchte, muss auf andere Modelle zurückgreifen. Vorteil einer lokalen Speicherung: Die Aufnahmen sind vor jedweder Cyberkriminalität geschützt.

Fortgeschrittene Funktionen: Die Tapo TC70 bietet die wichtigsten Funktionen einer Überwachungskamera, verzichtet aber auf ausgefeilte Extras wie Gesichtserkennung oder KI-gestützte Analyse.

Wichtig: Die Speicherkarte ist nicht mit dabei, hier brauchst du also eine separate microSD-Karte. Unterstützt werden 128-GB-Kärtchen, was dann für über 16 Stunden Aufnahmematerial reicht.

MediaMarkt-Angebot: So funktioniert’s & so lange gilt es noch

Das Angebot zur TP-Link TC70 ist Teil der Gutscheinheft-Deals von MediaMarkt, die noch bis zum 12. August laufen (hier die Highlights der Aktion entdecken). Die Angebotsmechanik bei der TP-Link Überwachungskamera funktioniert wie folgt: Eigentlich stehen 29,99 Euro auf der Rechnung. Durch die Aktion gibt es aber noch mal 10 Euro Rabatt im Warenkorb, wodurch sich der Preis auf unter 20 Euro reduziert.

Grundsätzlich kommen dann noch 4,99 Euro Versandkosten hinzu. Zumindest, wenn du nur die Kamera kaufst und sie dir liefern lässt. Bei Marktabholung fallen die Kosten nicht an. Ebenso ist der Versand kostenfrei, wenn du insgesamt für über 59 Euro einkaufst – also noch weitere Produkte in den Warenkorb legst.

In vielen Regionen kannst du dir die MediaMarkt-Produkte übrigens auch per Uber in rund anderthalb Stunden direkt liefern lassen. Das kostet mit 4,99 Euro genauso viel wie der Standardversand und funktioniert überraschend gut, wie unser Test der neuen Liefermethode zeigt.