WLAN Mesh geschenkt: Hier gibt’s einen WLAN-Sender kostenlos

Das Problem an einem normalen WLAN-Router: Oftmals schafft er es nicht, die ganze Wohnung auszuleuchten. Stahlbeton-Wände und Decken, Fußbodenheizungen oder ungünstige Wohnungs-Grundrisse verhindern, dass das WLAN-Signal in alle Räume oder in alle Stockwerke gelangt. WLAN-Repeater helfen oftmals auch nicht weiter, denn wenn im 1. Stock schon nur noch ein schlechtes WLAN-Signal ankommt, dann kann der Repeater auch nur ein schlechtes Signal verstärken. Und Netzwerkkabel wollen und können die wenigsten in ihren Wohnungen verlegen.

Eine mögliche Alternative kann hier Powerline sein. Je nach Zustand des Stromnetzes in deiner Wohnung lassen sich mit devolo durchaus respektable Bandbreiten über die Stromleitung schicken. Die devolo Mesh-Adapter sorgen dafür, dass dein Internetsignal auf der einen Seite in dein Stromnetz geschickt wird und auf der anderen Seite, ein oder zwei Stockwerke höher, wieder zu einem WLAN-Signal wird. Geeignet ist diese Art der Datenübertragung nach unserer Erfahrung für Datenraten bis etwa 250 Mbit/s, also für die allermeisten Anschlüsse. Die theoretische Brutto-Datenrate liegt bei 1200 Mbit/s.

Normalerweise besteht ein Starterset aus einem Sender und einem Empfänger. Jetzt aber schenkt der devolo noch einen zweiten Sender. Mit diesem Erweiterungsadapter kannst du beispielsweise deinen Keller oder deine Dachkammer mit WLAN versorgen. Das besondere: Es handelt sich um ein WLAN-Mesh-Set. Das heißt, die WLAN-Sender koordinieren sich und sorgen dafür, dass sich Handy und Tablet stets im besten Sender in deiner Wohnung einbuchen.

Bei diesen Aktionsprodukten gibt es einen WLAN-Sender kostenlos

Um den kostenlose Magic 1 WiFi Mini-Adapter (UVP 69,90 Euro) zu bekommen, musst du eines der folgenden devolo Magic 1 WiFi Starter Kits zwischen dem 1. Juli und 31. Oktober im Handel – klassisches Geschäft oder online – kaufen. Die kompletten Teilnahmebedingungen gibt es auf der devolo-Webseite. Ursprünglich sollte die Aktion schon im September enden.

Wenn du eines dieser Magic 1 WiFi Starter Kit kaufst – egal bei welchem Händler -, sendest du anschließend eine Mail mit deinem Namen, Anschrift, der Seriennummer des Aktionsgerätes sowie einem Scan/Foto des Rechnungs- bzw. Kassenbelegs an devolo. Von dort bekommst du eine Eingangsbestätigung und nach circa 30 Tagen einen Gutscheincode per E-Mail.

Mit diesem Code kannst du dir anschließend den kostenlosen devolo Magic 1 WiFi mini Erweiterungsadapter im Shop von devolo bestellen – ohne Versandkosten. Bestellst du das Starter-Kit direkt bei devolo, schickt dir der Hersteller das Gratis-Gerät direkt mit.

