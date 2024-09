Wirkt wie ein Preisfehler, ist aber keiner: So günstig kommst du nie wieder ans Galaxy S24

Unter 20 Euro pro Monat für Smartphone und Tarif zahlst du in der Regel nur für Mittelklasse-Handys wie etwa das Galaxy A55. Deshalb mussten wir bei diesem Deal gleich zweimal hinsehen. Denn die monatliche Grundgebühr liegt in der MediaMarkt Tarifwelt sogar für Samsungs Top-Smartphone Galaxy S24 bei weniger als 20 Euro. Und falls du jetzt denkst, dass du dafür hohe Einmalkosten für das Gerät hast: Pustekuchen! Einmalig zahlst du nämlich nur 49 Euro für das Samsung-Smartphone, die du dir sogar mit einem Trick wieder zurückholst. Deshalb machst du hier einen wirklich starken Deal, der allerdings nur noch bis zum 30. September läuft. Wir rechnen für dich vor.

Galaxy S24 mit Tarif: Darum ist der Deal so unschlagbar

Vielleicht hast du zum Verkaufsstart Anfang des Jahres bereits mit dem Galaxy S24 geliebäugelt, es war dir aber bisher zu teuer? Dann wird dich jetzt überraschen, wie preiswert du nur wenige Monate später an Samsungs Top-Smartphone kommst. Bei diesem MediaMarkt-Angebot zahlst du nämlich nur einmalig 49 Euro für das Gerät selbst (+ 4,95 Euro Versandkosten). Hinzu kommt ein einmaliger Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro. Über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten kommen so insgesamt Kosten von 573,70 Euro auf dich zu. Das war aber noch nicht alles: Schickst du eine SMS mit „Bonus“ an die Nummer “22234”, bekommst du sogar 50 Euro Wechselbonus und drückst die Rechnung auf nur noch 523,70 Euro. Aber aufgepasst: Ab dem 25. Monat steigen die monatlichen Kosten auf knapp 37 Euro – du solltest also frühzeitig kündigen.

Zum Vergleich: Das Galaxy S24 kostet überall sonst im Netz mindestens rund 579 Euro (siehe Preisvergleich) – und damit bereits einiges mehr, als bei diesem Angebot. Allerdings ist bei den anderen Deals noch gar kein Tarif mit dabei. Anders ist das beim MediaMarkt Tarifwelt Angebot. Hier bekommst du für volle 24 Monate mit dem „Vodafone green LTE 20GB Spezial“ noch einen top Tarif obendrauf – und zahlst sogar insgesamt weniger, als wenn du dir das Smartphone einzeln kaufen würdest.

Samsung Galaxy S24 Software Android 14 Prozessor Samsung Exynos 2400 Display 6,2 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 167 g Farbe Violett, Gelb, Schwarz, Grau (nur online: Orange, Grün, Hellblau) Einführungspreis Galaxy S24 (8/256 GB): 959 €, Galaxy S24 (8/128 GB): 899 € Marktstart Januar 2024

Das steckt im Tarif und diese Optionen hast du beim Smartphone

Der Tarif bietet dir dabei satte 20 GB Datenvolumen im LTE-Netz von Vodafone, wodurch du unterwegs problemlos Musik und ab und zu Videos streamen, Social Media nutzen und viel mehr kannst. Außerdem ist hier eine Allnet- und SMS-Flat enthalten und EU-Roaming ist ebenso inkludiert.

Du bekommst hier also ein richtig starkes Gesamtpaket, das insgesamt nicht nur 400 Euro weniger kostet, als zum Verkaufsstart des Smartphones. Stattdessen gibt’s auch noch einen hervorragenden Tarif für das Geld dazu. Das Galaxy S24 selbst kannst du dir in den Farben Cobalt Violet, Marble Gray oder Amber Yellow aussuchen. Außerdem bietet es dir 128 GB Speicherplatz für deine Fotos, Apps und sonstigen Daten. Für mehr Details zum Handy empfehlen wir dir unseren Testbericht. Laut MediaMarkt soll das Angebot aber nur noch bis zum 30. September laufen – danach ist Schluss.