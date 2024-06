Wirklich wahr: Saturn verkauft OptiGrill mit über 230 Euro Rabatt

Die Besonderheit des Tefal GC772D OptiGrills: Er misst die Dicke des jeweiligen Grillguts und passt die Grilltemperatur und Grillzyklen perfekt an. So gelingt die das perfekt medium gegarte Steak oder ein leckeres Sandwich mit Grillstreifen und zerlaufenem Käse. Während der Primetime-Deals (bis zum 08. Juli, 9 Uhr) bei Saturn sparst du mehr als 230 Euro. Wir zeigen, was er kann.

Smart Essen zubereiten und auf dem Tisch mit Freunden grillen

Das Highlight des OptiGrills ist definitiv die intelligente Grillfunktion. Denn hierdurch brätst du Fleisch, Grillgemüse und Panini fast so perfekt, wie ein Spitzenkoch. Insgesamt neun voreingestellte Grillprogramme helfen dir bei der Zubereitung von Burgern, Meeresfrüchten, Paprika und vielem mehr. Im manuellen Modus kannst du aber auch selbst herumexperimentieren und eine weitere Funktion hilft beim Auftauen. Die Kochstellenanzeige zeigt darüber hinaus die jeweilige Garstufe an – ist dein Steak noch blutig oder schon durchgebraten? So musst du es nicht erst aufschneiden und riskierst keinen Flüssigkeitsverlust.

Die Grillplatten (36 x 23 Zentimeter) sind zudem antihaftbeschichtet und sorgen dafür, dass nichts anklebt. Möchtest du Freunde oder Familie einladen, lässt sich der Grill einfach aufklappen und in einen Tischgrill verwandeln. Jetzt kann jeder Brot, Grillkäse, Würstchen und Co. auf den Grill legen, während man sich entspannt unterhält. Die Neigung der Grillplatten sorgt dafür, dass das Fett einfach abläuft. Und nach dem Grillabend lassen sich Grillplatten und Saftauffangbehälter bequem in der Spülmaschine reinigen. Du hast also im Nachhinein kaum Aufwand mehr.

OptiGrill für 149 Euro bei Saturn – ein guter Preis?

Schauen wir zum Schluss auf den Preis. Der UVP des OptiGrills liegt eigentlich bei 379,99 Euro. Saturn zieht davon während der Primetime-Deals (bis zum 08. Juli, 9 Uhr) allerdings 60 Prozent ab und verkauft den 2in1-Kontaktgrill für nur noch 149 Euro. Und das ist ein richtig gutes Angebot, wenn man auf den Preisvergleich blickt. Denn kein anderer Anbieter ist gerade so günstig wie Saturn. Der nächst günstigste Shop will sogar rund 40 Euro mehr. Du machst also ein gutes Schnäppchen.