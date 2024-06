Wirklich wahr: Lidl verschleudert Grundig Akkusauger mit großem Akku für unter 100 €

Gerade einmal 99,99 Euro verlangt Lidl momentan für den Akku- und Handstaubsauger „VCH 9129 L“ von Grundig. Der kabellose Staubsauger kann sowohl für die Reinigung von Böden als auch Möbeln genutzt werden und bietet eine wirklich lange Akkulaufzeit. Wir zeigen, was der Akkusauger alles bietet und wie gut der Preis ist.

Bis zu 60 Minuten Laufzeit und mit praktischem Zubehör – das kann der Akkusauger

Wer einmal in den Genuss eines Akkustaubsaugers gekommen ist, wird so schnell nicht wieder auf einen kabelgebundenen Staubsauger umsteigen wollen. So auch bei diesem Modell von Grundig. Für die Reinigung von Fußböden lässt sich dieser Akkusauger mit einer elektrischen Bürste nutzen, die auch hartnäckigen Schmutz entfernt. LED-Leuchten an der Vorderseite der Bodenbürste helfen zudem dabei, dass du auch in schlecht beleuchteten Bereichen Staub sichtbar machst. Möchtest du hingegen Polstermöbel oder Arbeitsflächen reinigen, kannst du ihn schnell zu einem Handstaubsauger umfunktionieren. Ein 2-in-1-Aufsatz für Möbel und Polster, der sich direkt am Griff aufbewahren lässt, hilft dir bei der täglichen Reinigung.

Der Haushaltshelfer von Grundig ist mit einem 18 V Li-Ion-Akku ausgestattet, der fürs kabellose Saubermachen bis zu 60 Minuten durchhält. Außerdem stehen dir zwei Saugkraft- und Geschwindigkeitsstufen zur Wahl, mit denen du die Leistung beliebig anpasst. Praktisch ist: Der Griff lässt sich abklappen, wodurch der Staubsauger nicht viel Platz verbraucht. Legst du eine Putzpause ein, kannst du das Gerät einfach freistehend abstellen. So ist er jederzeit griffbereit. Übrigens kommt der Akkusauger ohne Beutel aus – du musst also keine teuren Verbrauchsmaterialien nachkaufen.

Jetzt unter 100 Euro bei Lidl – so gut ist der Preis

Lidl verlangt gerade nur 99,99 Euro für den Grundig Akkusauger. Während die allermeisten Akkusauger über 100 Euro kosten, kommst du hier unterhalb der magischen Grenze an das Haushaltsgerät. Und ein Preisvergleich zeigt obendrein, dass kein anderer Anbieter günstiger ist. In der Vergangenheit war er zudem nur wenige Euro preiswerter. Mitte/Ende letzten Jahres musstest du noch deutlich mehr für den Akkusauger zahlen (siehe Preisverlauf). Du machst hiermit also ein echtes Schnäppchen.