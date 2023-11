Wirklich wahr: Amazon verkauft diesen elektrisch verstellbaren Schreibtisch für unter 130 Euro

Es ist nicht nur besser für den Rücken, sondern man bleibt während der Arbeit auch wacher und konzentrierter, wenn man hin und wieder steht. Während viele elektrisch verstellbare Schreibtische ein halbes Vermögen kosten, kommst du rund um den Black Friday bei Amazon für unter 130 Euro an ein solches Modell mit einer 4,5/5-Sterne-Bewertung. Günstiger kamst du bisher noch nie an den Tisch mit seiner bunten Farbauswahl.

Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch – die Details zum Deal

Bei dem Black Friday Angebot handelt es sich um einen Schreibtisch der Marke Songmics. Er hat relativ kompakte Maße (60 x 120 Zentimeter) und passt somit in viele Wohnungen. Sollte dir das zu klein sein, gibt es den Tisch aber auch noch in zwei größeren Varianten. Außerdem hast du – je nach Tischgröße – die Wahl zwischen vier bis fünf Farbkombinationen.

Die preiswerteste Option ist die Farbkombi „Pastellgelb + Basisweiß“. Dann werden erstmal 15 Prozent vom UVP gestrichen, wodurch nur noch 144,49 Euro auf der Rechnung stehen. Mit einem per Häkchen aktivierbarem Rabatt-Coupon senkst du den Preis aber noch einmal um weitere 20 Euro. So kostet dich der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch am Ende nur noch knapp 125 Euro. Ein richtig guter Deal, wie auch ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf zeigt.

Mit Coupon unter 125 Euro: Elektrisch verstellbarer Schreibtisch bei Amazon.

Den Schreibtisch gab es weder in der Vergangenheit günstiger, noch haben andere Anbieter ein besseres Angebot parat. Für 3 Euro und dann 127,49 Euro mehr bekommst du den Tisch auch in der Ausführung in „Vintagebraun-basisschwarz“, was mit seiner Holzoptik für viele Einrichtungen dezent und einpassend ist.

Die Arbeitsfläche lässt sich zwischen 72 und 120 Zentimetern verstellen und du kannst bis zu vier verschiedene Höhen einspeichern. Außerdem ist eine Stofftasche mit dabei, die du an einer der beiden Seiten befestigen kannst und die Platz für Dokumente, Büroutensilien und Co. bietet. Drei Haken helfen weiterhin bei der Ordnung von Kopfhörer, Taschen und anderen Gegenständen.

Hochwertige Alternative bei Lidl – 63 Prozent billiger!

Legst du hingegen weniger Wert auf einen elektrischen Mechanismus, könnte sich auch ein Blick auf folgendes Angebot von Germania bei Lidl lohnen. Denn dort gibt es aktuell ebenfalls einen höhenverstellbaren Schreibtisch – made in Germany – im Black Friday Angebot.

Dieser ist etwas größer (B 160 x H 70-80 x T 80 Zentimeter), kann aber nicht auf Steh-Höhe hochgefahren werden. Hier kannst du nur zwischen 70 und 80 Zentimetern wählen und musst dabei selbst Hand anlegen. Dafür sparst du bei dem Schreibtisch aktuell satte 63 Prozent und kannst ihn dir somit für nur noch 199 statt regulär 539 Euro (UVP) sichern.