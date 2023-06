Wir verlosen einen Gaming-Laptop mit AMD-Prozessor und SSD: So kannst du gewinnen

Bei Facebook verlosen wir gerade den HP Victus Gaming-Laptop „15-fb0354ng“. Der bietet eine starke Ausstattung fürs Zocken zu Hause oder unterwegs. Ein großes Display, einen leistungsstarken Prozessor und eine AMD-Grafikkarte machen das Notebook zum perfekten Begleiter fürs mobile Gaming und Bild- oder Videobearbeitung. Die wichtigsten Features und wie du mit etwas Glück kostenfrei an die transportable Gaming-Maschine kommst, zeigen wir dir in diesem Artikel.

HP Victus Gaming-Laptop: Das steckt drin

Der Gaming-Laptop von HP kommt in einem dunklen und matten Gehäuse, das nicht zu übertrieben nach Gaming aussieht. Daher ist es etwa auch für die Arbeit im Bereich Content Creation gut geeignet. Sowohl zum Spielen als auch als Arbeitsfläche steht dir mit dem 15,6 Zoll großen IPS-Display eine ordentliche Fläche zur Verfügung. Der Bildschirm löst in FHD auf und bietet eine Helligkeit von bis zu 250 Nits. Darüber hinaus ist er entspiegelt, wodurch auch im Freien kaum Spiegelungseffekte entstehen.

Unter der Tastatur schlummert ein AMD Ryzen 5 5600H Mobile Prozessor, der beim Gaming sein volles Potenzial entfaltet. Unterstützt wird dieser von 8 GB Arbeitsspeicher. Und auch für die grafische Darstellung setzt man auf Hardware von AMD – so ist hier eine AMD Radeon RX 6500M Grafikkarte verbaut, die für eine detaillierte 3D-Darstellung sorgt. Platz für deine Games und sonstigen Dateien hast du auf der SSD-Festplatte mit 512 GB. Die sorgt gleichzeitig dafür, dass Spiele und andere Programme rasch laden und der Rechner auch schnell aus dem Ruhestand erwacht.

Dazu profitierst du dank HP Dual-Lautsprechern und speziellem Tuning durch die Fachleute von B&O von einem tollen Sound bei actionreichen Szenen. Was die Konnektivität angeht, setzt HP auf einen SuperSpeed USB Typ-C-Anschluss mit 5 Gbit/s Signalrate und zwei SuperSpeed USB Typ-A-Anschlüsse mit ebenfalls 5 Gbit/s Signalrate. Darüber hinaus ist ein HDMI 2.1-, ein RJ-45- sowie ein 3.5-mm-Anschluss mit an Bord. Für die Übertragung von Fotos oder Videos ist außerdem ein SD-Kartenleser integriert.

So kannst du das Gaming-Notebook gewinnen

Nun zum Gewinnspiel. Wir verlosen das Gaming-Notebook ab sofort bei Facebook. Alles, was du dafür tun musst: Folge unserer Facebook-Seite, like den Beitrag zum Gewinnspiel und kommentiere mit dem Emoji aus der Beschreibung. Das Gewinnspiel endet am 26. Juni um 23:59 Uhr.

Du möchtest dich nicht auf dein Glück verlassen? Dann kannst du dir den Gaming-Laptop auch bei Saturn mit 11 Prozent Rabatt für 799 Euro kaufen. Aber aufgepasst: Seit gestern Abend (22.6. 20 Uhr) läuft bei Saturn wieder die Mehrwertsteuer-geschenkt-Aktion, bei der du zusätzlich rund 16 Prozent sparst. Dann stehen sogar nur noch rund 660 Euro auf der Rechnung des Gaming-Laptops.