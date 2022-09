Neue Winterreifen? So sicherst du dir 10 Prozent Rabatt

Wenn die Temperaturen purzeln, ist das ein Zeichen, sich langsam über einen Reifenwechsel nachzudenken. Denn bei Schnee und Eis kann eine Fahrt mit Sommerreifen nicht nur gefährlich sein, sie kann dich auch hohe Geldstrafen und einen Punkt in Flensburg kosten. Daher solltest du dir besser früh genug Gedanken machen und dir neue Winterreifen oder Allwetterreifen zulegen. eBay bietet dir jetzt einen 10-Prozent-Coupon, mit dem du zwei Wochen lang beim Winterreifen-Kauf bares Geld sparst.

10 Prozent Rabatt beim Kauf von Winterreifen: Die Details zur Aktion

Die Aktion gilt für Ganzjahres- und Winterreifen und läuft noch bis zum 12. Oktober einschließlich. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht – einen maximalen Rabatt von 50 Euro jedoch schon. Die 10 Prozent Rabatt sicherst du dir, wenn du im Kaufprozess den Gutscheincode „REIFEN22“ eingibst. Cool: Den Coupon kannst du sogar bis zu zweimal einlösen und dir so jedes Mal je 10 Prozent sichern.

Um die Suche nach den passenden Winterreifen für dein Vehikel zu finden, unterstützt eBay dich mit der Autoreifen-Suche. Hier bietet dir eBay einen kurzen Guide, mit dessen Hilfe du die richtige Reifengröße ermitteln kannst. Die kannst du sowohl vom Reifen als auch vom Fahrzeugschein ablesen. Über die Reifensuche kannst du nun mit mehreren Angaben die passenden Autoreifen schnell und leicht finden.

Mehr Autoteile und Zubehör bei eBay

Neben Autoreifen für Sommer und Winter findest du bei eBay auch sämtliche andere Autoteile und Zubehör. Von Scheibenwischern über Lampen bis hin zur Zündkerze kannst du hier oftmals leicht und preiswert das passende Zubehör finden. Die My Garage von eBay nimmt dich hierbei an die Hand – gibst du zwei Nummern aus deinem Fahrzeugschein hier ein und wählst dein Modell aus, zeigt dir eBay nur noch Ersatzteile an, die zu deinem Auto passen. Wie du das gesuchte Autoteil schnell findest, erklären wir dir in unserer Kaufberatung.