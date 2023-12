Winter-Abverkauf: MediaMarkt will jetzt 250 Euro weniger fürs MacBook Air M1

Die MacBook Air-Reihe ist besonders beliebt bei Einsteigern in den Apple-Kosmos, da sie verhältnismäßig preiswert ist und für den täglichen Gebrauch genug Leistung bietet. Mit der Einführung des hauseigenen M1-Chips verpasste Apple seinem Einsteiger-Notebook aber denselben leistungsstarken Prozessor, der auch im Pro-Modell verbaut ist. Dadurch ist es nicht länger nur für Office-Anwendungen und zum Streamen geeignet, sondern selbst leistungsintensive Programme, wie Videoschnitt, 3D-Design-Software und Co. laufen problemlos auf dem MacBook Air (2020). Somit ist es für viele eine echte Alternative zu den deutlich teureren Pro-Modellen. Und bei MediaMarkt kommst du jetzt in der Apple Week 250 Euro günstiger an das Notebook und zahlst dadurch nur noch 879 Euro. Das sind die wichtigsten Details zum Deal.

MacBook Air M1: Das kann das Apple-Notebook

Wenn du darüber nachdenkst, ob ein Notebook aus dem Jahr 2020 immer noch eine gute Investition ist: Dank des leistungsstarken M1-Prozessors, des beeindruckenden Retina-Displays und der superschnellen SSD-Karte ist dieses Notebook auch heute noch eine top Wahl.

Das MacBook Air M1 bietet weiterhin eine hohe Flexibilität aufgrund seiner kompakten Größe und des extrem dünnen Gehäuses. Das elegante Gehäuse in Space Grau besteht darüber hinaus zu 100 Prozent aus recyceltem Aluminium und ist daher auch in Bezug auf die Umweltbelastung akzeptabel. Der M1-Chip sorgt zudem im täglichen Gebrauch für eine herausragende Leistung, die erst bei extremen Anforderungen an ihre Grenzen stößt.

Für den durchschnittlichen Nutzer ist die Performance jedoch mehr als ausreichend beim Arbeiten, Surfen und bei der Bild- und sogar Videobearbeitung. Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden liefert das MacBook Air M1 darüber hinaus genug Energie für den gesamten Tag. Und Videos, Serien, Fotos oder Texte werden auf dem gestochen scharfen Retina-Display mit 2560 × 1600 Pixeln lebendig und kontrastreich dargestellt. Das 13,3-Zoll-Display bietet zudem ausreichend Platz für alltägliche Aufgaben, unterstützt von 8 GB RAM und einer schnellen SSD-Festplatte mit 256 GB Speicherplatz für all deine Dateien und Apps.

Preis-Check: Ist es ein gutes Angebot?

Schauen wir uns abschließend den Preis des MacBook Air M1 an. Bei MediaMarkt kostet das Notebook während der Apple Week nur 879 statt 1.129 Euro (UVP) und ist damit rund 22 Prozent reduziert. Blickt man auf den Preisvergleich (siehe unten), zeigt sich, dass das Angebot wirklich gut ist. Denn preiswerter bietet aktuell niemand das Gerät an. Der Versand ist übrigens inklusive – es kommen also keine weiteren Kosten hinzu. Das Angebot gilt darüber hinaus auch für die Farbvarianten in Gold und Silber und läuft nur noch bis Heiligabend (24.12.).

