Wie Black Friday, nur besser: Diese Rabatte kannst du jetzt bei Huawei absahnen

Egal, ob Smartphone, Wearable oder Office-Arbeit. Bei Huawei kannst du in dieser Woche saftige Rabatte ausschlagen, die laut eigener Aussage besser sein sollen als jene am Black Friday. Die Anzahl der Produkte ist limitiert, ebenso wie die Zahl der Leute, die an der Aktion teilnehmen können. Wir haben dir unsere Highlights der Huawei-Aktion herausgesucht.

Huawei Member Week: Tiefpreise, besser als am Black Friday

Tiefere Tiefpreise als am Black Friday oder zur Weihnachtsrabattschlacht – und das schon im Mai. Davon kannst du aktuell bei der Huawei Member Week profitieren und zusätzlich bis zu 50 Prozent sparen. Die Aktion startet am heutigen Montag, 2. Mai, um 20 Uhr. Allerdings musst du bei einigen der Deals wirklich schnell sein. So gibt es die Top-Angebote – darunter beispielsweise das Huawei Band 6 für 19 Euro – nur für eine äußerst limitierte Anzahl von Kunden.

Huawei Watches

Unter den limitierten Produkten sind es vor allem Wearables, die vor allem Sportlerherzen höher schlagen lassen. Huawei verscherbelt sowohl die Smartwatch Huawei Watch GT Runner als auch Huawei Watch GT 2 (42 mm). Die Huawei-Watches kannst du dir ab sofort mit einem saftigen Rabatt kaufen: Kostet die Huawei Watch GT Runner normalerweise 299 Euro UVP, reduziert Huawei die smarte Uhr nur auf 139 Euro (bis einschließlich 3. Mai, 23:59 Uhr). Der Preis der Huawei Watch GT 2 lag bei ihrer Markteinführung noch bei 250 Euro; Kostenpunkt im Aktionszeitraum: 59 Euro (bis einschließlich 8. Mai, 23:59 Uhr).

Die smarten Uhren glänzen jeweils durch eine einfache Bedienung und eine gute Performance. Auch die Displays der GT Runner und Watch GT 2 unterstützen eine bequeme Bedienung. Sowohl die Huawei Watch GT Runner als auch die Huawei Watch GT 2 eignen sich besonders gut für Sportler und Fitness-Einheiten, wo sie zahlreiche Sportarten und deren Tracking unterstützen.

Einen genaueren Einblick in die leistungsfähigkeit beider Smartwatches findest du in unseren Testberichten:

→ Huawei Watch GT 2 Testbericht

→ Zum Test der Huawei Watch GT Runner

Für Musik-Liebhaber

Bist du ein Musik-Liebhaber und willst deine Lieblingslieder auch in guter Soundqualität hören, holen dich die Huawei FreeBuds Pro genau dort ab. In unserem Testbericht konnten die Bluetooth–In-Ear-Kopfhörer mit einem „monumentalen Sound“ glänzen. Doch nicht nur das: Auch der leichte Tragekomfort und die hervorragende Akkulaufzeit machen die FreeBuds Pro zu einem perfekten Alltagsbegleiter. Gute Technik und Ausarbeitung hat aber auch ihren Preis: 180 Euro verlangt Huawei für die Kopfhörer regulär. Im Rahmen der Huawei Member Week bekommst du sie jetzt bis zum 3. Mai, 23:59 Uhr für 59 Euro. Allerdings nicht ohne Weiteres und diesen Preis gibt’s auch nur äußerst limitiert, wie wir weiter unten erläutern.

So profitierst du von der Huawei-Aktion

Wie der Titel der Aktion bereits sagt, richtet sich die Rabattaktion an Mitglieder von Huawei. Was bedeutet das? Du musst im Store von Huawei Mitglied werden, indem du dich mit einer Huawei-ID auf consumer.huawei.com/de anmeldest. Auch Erstanmelder können dabei profitieren. Bist du angemeldet, kannst du Coupons für die Rabatte erhalten. Generell gilt dabei jedoch, dass die Coupons limitiert sind. Die Top-Angebote gelten also vor allem für diejenigen, die schnell sind.

Möchtest du die Huawei FreeBuds Pro kaufen, brauchst du im Prinzip Geschick und etwas Glück. Wie Huawei erklärt, verteilt man die Vorteilsgutscheine per „Windhundprinzip“, die sofort einlösbar sind.