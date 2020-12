Vor Weihnachten kannst du noch einmal richtig sparen! Mach dir selbst eine Freude und gönn dir ein neues Smartphone. Bei Asus gibt es derzeit in der „White Week“ Smartphones aus der ROG-Phone- und der ZenFone Reihe zu stark rabattierten Preisen. Bei einzelnen Modellen kannst du sogar bis zu 200 Euro sparen. Die White-Week-Aktion gilt allerdings nur noch bis zum 20. Dezember.

Asus ZenFone 7 im Angebot

Das beste Angebot in der Aktion ist jenes zum Asus ZenFone 7. Du bekommst es aktuell für 499 Euro und damit liegt der Preis 200 Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Das Spezielle an dem im September auf den Markt gekommenen Smartphone ist die Flip-Kamera. Das Smartphone besitzt nämlich keine eigene Front Kamera. Für Selfies wird stattdessen einfach die Hauptkamera so gedreht, das du diese für deine Selfies verwenden kannst. Der klare Vorteil davon ist, dass du alle Bilder mit der Topauflösung von 64,1 Megapixeln und generell mit besserem Sensor und Objektiv aufnehmen kannst, da das ganze Modul hier mehr Platz hat als eine Selfie-Cam, die etwa ins Display oder in eine kleine Notch eingebunden werden muss.

Doch nicht nur Selfies kannst du mit der Flip-Kamera machen. Du kannst die Kamera auch in einen der drei Winkel ausklappen lassen und aus dieser Perspektive deine Fotos oder Filmaufnahmen machen. Der leistungsstarke Akku von 5.000 mAh sorgt dabei für viele Stunden Spaß mit deinem neuen Gerät. Auch das nanoEdge-AMOLED Display kann sich sehen lassen. Es zeigt dir alles in natürlichen und lebendigen Farben an. Solltest du dich in schlechten Lichtverhältnissen befinden, reguliert das ZenFone 7 die Helligkeit automatisch. Somit ist das Handy in allen Lebenslagen anpassungsfähig.

Weitere Angebote

Neben dem ZenFone 7, ist auch das ZenFone 7 Pro im Angebot. Die Pro Variante hatten wir bereits im Test. Es hat die gleiche Kamera verbaut wie das ZenFone 7 und verfügt zusätzlich über OIS. Damit verwackeln die Bilder des Pro Smartphones weniger. Neben den ZenFones findest du auch Geräte der ROG-Serien in der White Week zu günstigeren Preisen.

Weiter gültig sind also auch die 100-Euro-Rabatt-Deals für das starke ROG Phone 3, eines der Top-Smartphones des Jahres und das derzeit wohl beste, richtige Gaming-Handy.

