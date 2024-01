Werkzeug-Abverkauf bei Lidl: Große Geräte & Zubehör über die Hälfte billiger

Lidl liefert dir im neuen Jahr die perfekte Gelegenheit, um deinen Werkzeugschrank auf Vordermann zu bringen. Aktuell kannst du bei dem Discounter nämlich zahlreiche unterschiedliche Geräte deutlich günstiger abgreifen. Eine Parkside Tischbohrmaschine ist jetzt beispielsweise über die Hälfte billiger. Doch auch Kleinkram wie eine Ratsche mit Multi-Stecknuss für lediglich 4,99 Euro ist einen Blick wert. Wir geben dir hier den Überblick über die spannendsten Werkzeug-Angebote der Aktion.

Nützliches Werkzeug unter 5 Euro

Den Anfang machen einige kleine Gadgets für unter 5 Euro. Hierzu zählt etwa die bereits erwähnte Ratsche mit Multi-Stecknuss. Dank 50 Prozent Rabatt kostet das nützliche Tool jetzt nur noch 4,99 Euro. Das aus Chrom-Vanadium-Stahl gefertigte Werkzeug liegt mit seinem Softgriff ideal in der Hand und ist ein Muss für kleinere Heimwerker-Projekte.

→ Ratsche mit Multi-Stecknuss für 4,99 Euro

Wer mit Strom zu tun hat, sollte sich hingegen diese Geräte nicht entgehen lassen. Für jeweils 1,99 Euro kannst du dir bei Lidl ein LSA Terminal Werkzeug, einen Seitenschneider oder ein Abmantelungswerkzeug holen.

→ Verschiedenes Werkzeug für Elektronik für jeweils 1,99 Euro

Mit diesem Handschleifer machst du verschiedene Oberflächen im Nu glatt

Und auch für Schleif-Arbeiten gibt’s zwei Schnäppchen. So sicherst du dir für 2,99 Euro entweder ein 42-teiliges Schleifpapier-Set oder einen passenden Handschleifer. Das Set enthält dabei verschiedene Körnungen für Holz, Metall und Kunststoff. Der Schleifer ist mit seinem Schnellspannsystem ebenso nützlich. Beides zusammen kostet dann knapp 6 Euro und ist das perfekte Komplettpaket fürs Schleifen.

→ Schleifpapier-Set oder Handschleifer für 2,99 Euro

Große Geräte zum kleinen Preis: Akku-Bohrschrauber, Laubgebläse und Co.

Wer hingegen eher große Geräte sucht, wird bei Lidl ebenso fündig. So kannst du dir beispielsweise diese Parkside Tischbohrmaschine mit 550 Watt satte 56 Prozent günstiger sichern. Dadurch zahlst du nur noch 99,99 Euro für das kabelgebundene Werkzeug. Mit einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 2.600 Umdrehung pro Minute bohrst du so effektiv in Holz, Metall und Kunststoff. Nützliche Extras wie das Digitaldisplay sowie das integrierte Arbeitslicht runden das wertige Gesamtpaket ab.

Hochwertige Tischbohrmaschine über die Hälfte billiger

→ Parkside Tischbohrmaschine für 99,99 Euro

Wenn du dich bereits für den nächsten Laubfall vorbereiten möchtest, können wir dir dieses Benzin-Laubgebläse von Parkside ans Herz legen. Mit einer Leistung von 1.600 Watt sowie einer maximalen Luftgeschwindigkeit von 290 km/h befreist du Garten, Einfahrt und Co. ruckzuck von lästigem Laub. Die Gurt- und Rückenpolster sorgen zudem für mehr Komfort beim Einsatz des Werkzeugs. Lidl haut das Laubgebläse aktuell für 69,99 Euro raus – dies ist ein Rabatt von 53 Prozent auf den UVP.

Hiermit ist das Entfernen von Laub ein Kinderspiel

→ Parkside Benzin-Laubgebläse für 69,99 Euro

Das absolute Highlight unter den Deals ist jedoch der Parkside Performance 20 V Akku-Bohrschrauber samt Akku und Ladegerät. 60 Prozent Rabatt sorgen für einen absoluten Schnäppchen-Preis von lediglich 39,99 Euro für das Werkzeug-Set. Das Angebot ist dabei so gut, dass es bereits innerhalb von kurzer Zeit vergriffen ist. Laut Lidl soll der Lagerbestand jedoch umgehend wieder aufgefüllt werden. Falls du Interesse an dem Akku-Bohrschrauber hast, solltest du dieses Angebot also besser nicht aus den Augen verlieren. Das Werkzeug eignet sich mit einem Drehmoment von maximal 60 Nm dabei ideal fürs Schrauben und Bohren in Holz, Metall und Kunststoff.

Der Akku-Bohrschrauber wird mit einem Akku und Lader geliefert

→ Parkside Akku-Bohrschrauber samt Akku und Ladegerät für 39,99 Euro (bald wieder erhältlich)

Tolle Werkzeug-Sets mit 45 Prozent Rabatt

Zu guter Letzt können wir dir noch zwei Werkzeug-Sets empfehlen. Für 109 Euro bekommst du ein 20-teiliges Set – wahlweise mit Steckschlüsseln oder Einmaul-Gabelschlüsseln. Beide werden in einem gepolstertem Alu-Rahmenkoffer geliefert und bieten dir ordentlich Inhalt für deine Bastel- und Bauvorhaben.

Werkzeugkoffer mit Steckschlüsseln oder Einmaul-Gabelschlüsseln

→ Parkside Steckschlüsselsatz oder Einmaul-Gabelschlüsselset für 109 Euro

Für die Lieferung fallen bei Lidl übrigens zusätzlich stets noch 5,95 Euro Versandkosten an. Noch mehr Werkzeug-Deals – sowie viele weitere spannende Angebote – findest du außerdem auf dieser Aktionsseite. Die Rabatte gelten dabei noch bis zum 13. Januar.