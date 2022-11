Oral-B für unter 50 Euro: Trick drückt elektrisch Zahnbürste auf 75 Prozent Rabatt

Zugegeben, vom UVP, der einst bei 180 Euro lag, ist bei der Oral-B Genius X nicht mehr viel übrig. Die elektrische Zahnbürste der guten Mittelklasse ist mittlerweile schon für unter 100 Euro zu haben. In einem Spezial-Deal bekommst du sie jetzt aber fast schon lächerlich günstig. Zwei kombinierte Aktionen machen es möglich.

Oral-B Genius X zum Top-Preis sichern: Schritt 1 – der Rabatt

Bei Saturn ist die Zahnbürste in zwei Farbvarianten – Schwarz und Roségold – in die Black Friday Aktion gerutscht. Da ist das Angebot nur eines von vielen, wenngleich der Rabatt beachtlich ist. Statt dem Herstellerpreis von 179,99 Euro ist sie bei Saturn für 66 Euro gelistet.

Bestpreis, wenngleich der Rabatt im Marktvergleich nicht ganz den plakatierten 63 Prozent entspricht. Saturn hat einen Vorsprung von 15 bis 25 Euro vor den meisten anderen Händlern im Netz. Nun greift aber Rabatt-Trick Nummero Zwei.

Rabatt-Trick 2: Es gibt wieder Online-Coupons von Oral-B

Von Zeit zu Zeit schaltet Oral-B einige Rabatt-Coupons frei, mit denen du in teilnehmenden Shops und auf teilnehmende Produkte Extra-Rabatte gibt. Ganz schön viele Einschränkungen. Aber in diesem Fall treffen sich alle beim Angebot von Saturn. Als teilnehmender Händler gilt der Code IXMKIJY5Z8 hier – und zwar genau für die Oral-B Genius X. Löst du ihn während des Zahlungsvorgangs ein, bewirkt er einen zusätzlichen Rabatt in Höhe von 20 Euro.

Die Zahnbürste drückst du damit auf nur noch 46 Euro. Dieser Preis ist beinahe zu gut, um wahr zu sein. Stimmt auch – zumindest, wenn du keine Marktabholung wählst. Denn durch den Rabatt sinkt der Preis auf unter 59 Euro, der Grenze, ab der Saturn erst kostenlos liefert. Bei der Online-Bestellung kommen also noch einmal 2,99 Euro obendrauf. Schlussendlich landest du bei 48,99 Euro für die Oral-B Genius X. Gehen wir vom UVP aus, landest du mit dem Rabatt-Trick bei fast 75 Prozent Nachlass.

Oral-B Genius X mit großem Warenkorb-Rabatt

Da der Coupon erst beim Bezahlen und somit hinter dem Warenkorb greift, ist er für Preissuchmaschinen unsichtbar. Allerdings finden diese auch die 66 Euro von Saturn schon gut genug für den Top-Platz im Vergleich.

Die elektrische Zahnbürste mit rotierendem Bürstenkopf, sechs verschiedenen Putzprogrammen und KI-Zahnputz-Unterstützung (nicht auf iO-Niveau, aber immerhin) wird durch den Doppel-Rabatt so günstig wie noch nie. Mit Abstand. Die Coupon-Aktionen von Oral-B kommen zwar immer mal wieder zum Vorschein, aber bislang noch nicht mit einem solchen Hebel.

Übrigens: Auch Schallzahnbürsten vom Konkurrenten Philips, aus der Sonicare-Reihe, sind derzeit im Angebot.