Wendiger Dyson-Sauger zum absoluten Tiefpreis: Top-Akkusauger nur heute im Angebot

Der Hausputz ist für dich eine lästige Angelegenheit? Verstehen wir. Doch wie so oft kannst du dir mit der richtigen Ausrüstung die Arbeit um ein Vielfaches erleichtern. Möchtest du eine eher kleine Wohnung von Staub und Schmutz befreien, dann kann dir der Dyson Omni-glide eine echte Hilfe sein. Unser Test bestätigt das. Und jetzt bekommst du den handlichen Akkusauger für gerade einmal 279 Euro. Das Angebot ist Teil der 24-Stunden-Deals von MediaMarkt und es endet am Montagmorgen um 9 Uhr.

Dyson Omni-glide stark reduziert: Das macht das Gerät besonders

Wie bereits erwähnt, ist die hohe Wendigkeit eine der größten Stärken des Dyson Omni-glide. Am Saugrohr befindet sich die „Fluffy-Bodendüse“, die sich um 360 Grad drehen lässt und so die Reinigung zwischen Tischbeinen, Stühlen, Pflanzen und Möbeln um deutlich leichter macht. Und auch die Säuberung unter Sofa, Bett und Co. soll sich mit dem Dyson-Sauger im Handumdrehen gestalten. Denn das gesamte Gerät lässt sich flach über dem Boden nutzen, ohne, dass sich die Bodendüse vom Boden hebt. Mit wenigen Handgriffen machst du aus dem Bodenstaubsauger einen Handstaubsauger. Einfach die entsprechende Düse anbringen, und schon reinigst du mit Leichtigkeit Sofaritzen oder Regalfächer.

Bestellst du dir den Dyson Omni-glide, dann bekommst du neben dem Handstück und der Fluffy-Bodendüse noch eine Mini-Elektrobürste für hartnäckigen Schmutz, eine Kombi-Zubehördüse sowie eine Arbeitsflächen-Zubehördüse und eine Ladestation. Letztere lässt sich an der Wand anbringen und fungiert so auch als praktische Halterung für den Akkusauger.

Vorwärts, Rückwärts, seitwärts – dank seines wendigen Gelenks saugt der Omni-glide elegant in alle Richtungen.

Heute bekommst du den Dyson Omni-glide zu einem für Dyson-Verhältnisse unschlagbar günstigen Preis von 279 Euro bei MediaMarkt. Das Angebot läuft noch bis Montag (2.5.) um 8:59 Uhr. Also solltest du dich besser schnell entscheiden. Das derzeitige 24-Stunden-Schnäppchen ist nicht nur der Bestpreis im Vergleich zu anderen Anbietern, sondern laut Preisverlauf auch das bislang beste Angebot seit dem Marktstart im Sommer 2021.