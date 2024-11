Lass den Schlüsselbund zu Hause: Smarte Türschlösser im Black & Cyber Monday Sale

Vielleicht ist dir folgendes schon einmal passiert: Gedankenverloren und mit vollen Händen ziehst du die Haustür zu und erst danach fällt dir schmerzlich auf, dass du deinen Schlüssel vergessen hast. Für solche Situationen lohnt sich ein smartes Türschloss, zum Beispiel von Welock. Aber Smart Locks sind nicht nur etwas für vergessliche Menschen. Was sie alles können und wie du dir jetzt zwei Modelle günstiger sicherst, erfährst du hier.

Flexibel und sicher: Welock Touch41 für unter 150 Euro

Im Black Week und Cyber Monday Angebot ist einerseits das smarte Türschloss Welock Touch41. Einmal installiert, soll sich die Tür schnell und einfach per Fingerabdruck öffnen lassen. Alternativ kannst du aber auch eine App oder mitgelieferte RFID-Karten nutzen, um die jeweilige Tür zu öffnen oder zu schließen. Praktisch: Du kannst bis zu 100 Fingerabdrücke einspeichern und das Schloss so auch als größere Familie oder WG nutzen. Du kannst das Smart Lock darüber hinaus auch mit deinem Smart Home verknüpfen und so die Tür etwa per Sprachbefehl öffnen. So musst du nicht jedes Mal zur Tür gehen, wenn jemand hineingehen möchte. Das smarte Türschloss ist für Türen mit einer Dicke von 50 bis 100 Millimeter geeignet.

Mit dem Code „BF57“ sparst du gerade 57 Euro im Welock-Onlineshop. Dadurch zahlst du nur noch 132 Euro.

Dieses Smart Lock ist was für schmale Türen

Möchtest du hingegen eine dünnere Tür mit einem smarten Türschloss ausstatten, solltest du dir einmal das Welock SECBNEBL51 ansehen. Das ist nämlich für 30 bis 70 Millimeter breite Türen geeignet und lässt sich ebenfalls per Fingerabdruck, App oder RFID-Karte entsperren und schließen. Wir haben das Smart Lock bereits testen dürfen und waren von der schnellen und einfachen Installation begeistert. Im Alltag fanden wir es außerdem ziemlich praktisch, da Türen hiermit wirklich schnell auf- oder abgeschlossen sind. Im Welock-Shop holst du dir das Schloss mit dem Code „BF57“ ebenfalls für 132 Euro.

Möchtest du eins der Schlösser etwa auch aus der Ferne oder per Sprachbefehl öffnen oder schließen, benötigst du zusätzlich eine WiFiBox von Welock, die du für 99 Euro dazukaufen kannst. Per Fingerabdruck oder RFID-Karte kannst du die Smart Locks aber auch ohne WiFiBox nutzen.