Die Haustür wie dein Smartphone öffnen - und das trotzdem absolut sicher!

Smarte Türschlösser kannst du ganz einfach selbst in deine Wohnungstür installieren. Einmal angebracht entriegelst du dein neues Schloss entweder mit deinem Finger, einem Zahlencode oder sogar per App. Der Vorteil: Du kannst deinen Hausschlüssel nicht mehr verlieren. Wenn du nach dem Wocheneinkauf mit vollgepackten Taschen vor der Tür stehst, musst du nicht mehr ewig nach dem Schlüssel kramen. Oder du bist noch unterwegs und kannst Freunde und Familie einfach in die Wohnung lassen, ohne dass du für alle einen Schlüssel nachmachen lassen müsstest.

Du siehst: Die Vorteile eines smarten Türschlosses sind ziemlich vielfältig. Bei Welock läuft jetzt gerade eine interessante Rabattaktion zum Valentinstag, die wir genauer unter die Lupe genommen haben.

Zuallererst stellen wir dir jetzt mal das Welock Smart Lock Touch41 vor. Dieses Schloss öffnest du mit einem Fingerabdruck. Du kannst bis zu 100 verschiedene einspeichern, perfekt also für größere WGs. Alternativ kannst du die Tür ebenso über eine der drei im Lieferumfang enthaltenen RFID-Karten oder die App entriegeln. Mit der passenden WiFi-Box lässt sich das Schloss beispielsweise auch mit Amazon Alexa verbinden und so per Sprachbefehl steuern. Das Touch41 passt in Türen mit einer Dicke von 50 bis 100 mm.

Mit dem Code DSQ53 zahlst du jetzt statt 189 Euro noch 136 Euro und sparst dir somit über 50 Euro. Die WiFi-Box gibts für 99 Euro. Diese brauchst du nur, wenn du dein Schloss per Alexa oder mit der App steuern willst.

Wer eine schmalere Tür besitzt, sollte zum Welock Smart Lock SECBN51 greifen. Auch dieses sperrst du mit einem Fingerabdruck auf. Es eignet sich für Türen mit einer Dicke zwischen 30 und 70 mm. Ansonsten steht es dem Touch41 in nichts nach und verfügt über dieselben Funktionen. Mit dem Code VD50 sparst du dir hier 50 Euro. Am Ende stehen somit noch 139 Euro auf der Rechnung.

Perfekt für Vorratsräume und Airbnbs

Neben den Schlössern, die du mit Fingerabdruck entriegelst, bietet dir Welock auch noch eine Option an, die sich mit einem Zahlencode entsperren lässt. Vor allem, wenn du einen Vorratsraum besitzt oder eine Ferienwohnung vermietest, eignet sich diese Variante.

Das Smart Lock PCB41 speichert zehn verschiedene Codes und kann auch mit zeitlich begrenzten Passwörtern versehen werden. Ansonsten kannst du dieses Schloss ebenfalls über die WiFi-Box per App bedienen. Eine Sprachsteuerung ist hier aber nicht möglich. Das PCB41 eignet sich für Türen, die zwischen 50 und 100 mm breit sind. Es ist mit 149 Euro insgesamt das günstigste Schloss. Mit dem Code VD40 kannst du hier noch mal 40 Euro vom Preis streichen, sodass letztlich noch 109 Euro fällig wären.

→ Zum Welock Valentinstags-Sale