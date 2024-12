Weihnachten kann kommen: Mit diesen Deals von HUAWEI

Du hast den Black Friday verschlafen und jetzt fällt dir auf, dass dir eigentlich noch alle Geschenke fehlen? Keine Panik – denn bei HUAWEI hast du noch bis zum 23. Dezember die Chance, das perfekte Geschenk für dich selbst oder jemanden, der dir nahesteht, zu ergattern. Dabei profitierst du während der Aktion nicht nur von starken Preissenkungen. HUAWEI hat auch eigens für Weihnachten limitierte Editionen auf den Markt gebracht. Dabei ist von Smartwatches bis Tablets alles dabei. Worauf du dich freuen kannst, erfährst du jetzt.

Smartwatches fürs Fest von Huawei

Wir starten mit einem echt guten Angebot zur Watch GT5. Die Uhr ist nicht nur eine echt stylishe Smartwatch, sondern begleitet dich auch bei deinem Lauf- oder Radtraining. Sie hat eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen und ist sowohl mit Android als auch mit iOS kompatibel. Wenn du mehr über die Uhr erfahren willst, dann wirf einen Blick in unseren Test. Hier waren wir wirklich begeistert, und sie hat stolze vier von fünf Sternen verdient. Die Uhr gibt es aktuell schon ab 249 Euro. Die Pro-Variante der HUAWEI GT5 startet bei 379 Euro.

Für die exklusive Weihnachtsedition in Dunkelgrün oder Rot starten die Preise bei 259 Euro. Zusätzlich gibt es zum Kauf der GT5 noch ein weiteres Armband sowie die FreeBuds 5i und eine Garantieverlängerung um 12 Monate – perfekt für Weihnachten also!

Ebenfalls in einer schicken Weihnachtsedition erhältlich ist die HUAWEI Watch Fit 3. Die Uhr ist sehr schmal und unauffällig. Sie verfügt über ein 1,82 Zoll großes AMOLED-Display. Auch dieses Modell durften wir bereits testen, schau also unbedingt hier in unserem ausführlichen Bericht vorbei. Die Preise für die Weihnachtsedition (grün oder rot) liegen bei 159 Euro und auch hier bekommst du ein zusätzliches Armband sowie Kopfhörer (FreeBuds SE 2) als Geschenk mit ins Paket gepackt.

→ HUAWEI Watch Fit 3 in der Weihnachtsedition

Weitere Angebote, die einen Blick wert sind

Wer es nicht ganz so weihnachtlich mag, kommt mit der Watch D2 auf seine Kosen. Sie überwacht deinen Blutdruck und all deine Gesundheitsdaten findest du in der passenden App. Mehr über die Watch erfährst du in unserem Datenblatt. Für die Medizinisch-Zertifizierte Smartwatch von HUAWEI zahlst du 399 Euro. Obendrauf gibt es wieder ein weiteres Armband sowie Garantieverlängerung.

Neben diesen drei Deals lohnt sich aber auch ein Blick auf die anderen Angebote von HUAWEI. Nachfolgend findest du unsere Favoriten.