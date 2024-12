Weihnachten bei Vorwerk: Mit diesen Angeboten wird das Fest blitzeblank

Zugegeben, Weihnachten ist nicht immer die entspannteste Zeit im Jahr. Familienfeiern und Co. können ganz schön anstrengend sein. Vor allem, wenn du die Wohnung zwischendurch auch noch saugen musst. Aber lass dich nicht stressen, mit dem VK7 von Vorwerk bringst du dein Zuhause im Handumdrehen auf Vordermann. In Kombination mit verschiedenen Aufsätzen sparst du dir beim Putzen wertvolle Zeit, die du mit Glühweintrinken oder Weihnachtsfilmen füllen kannst. Den Akkusauger des beliebten Herstellers gibt es jetzt gerade in verschiedenen Bundles – mit Gratisbeigabe. Vorwerk hat nicht nur am Preis der Angebote geschraubt, es winkt auch noch der VC100 Handstaubsauger in Weiß als Geschenk. Alles, was du wissen musst, erfährst du hier.

Das kann der VK7 von Vorwerk

Bevor wir dir die unterschiedlichen Angebots-Kombinationen des VK7 präsentieren, stellen wir dir den Star der Show erst einmal genauer vor. Der Akkusauger von Vorwerk kommt mit einer variablen Saugkraft von bis zu 400 Watt. Diese musst du dabei nicht selbst einstellen, denn der VK7 passt sie automatisch an den Untergrund an und liefert so saubere Ergebnisse auf Teppichen und Hartböden gleichermaßen. Mit einem Gesamtgewicht von 2,3 Kilogramm kannst du den VK7 problemlos tragen. Der um 180 Grad schwenkbare Griff bietet dir zusätzliche Flexibilität und lässt dich auch in schwer erreichbaren Ecken und Winkeln für ordentliche Sauberkeit sorgen.

Der Akku des VK7 läuft abhängig von dem verwendeten Aufsatz unterschiedlich lange. In Kombination mit der EB7 Elektrobürste hält er auf Stufe eins bis zu 36 Minuten. Geht dem Gerät der Saft aus, kannst du ihn einfach ans Ladegerät hängen und nach circa zwei Stunden ist er wieder vollständig einsatzbereit.

Du willst noch mehr über den VK7 erfahren? Dann wirf doch mal einen Blick in unseren Testbericht!

Der VK7 macht schon alleine eine ziemlich gute Figur. Interessant ist er aber vor allem in den Bundles, die du jetzt bei Vorwerk abstauben kannst. Nachfolgend stellen wir dir alle einmal vor, sodass du genau Bescheid weißt, welches das Beste für dich ist.

Diese Bundles gibt es jetzt bei Vorwerk

Den VK7 bekommst du für 979 Euro inklusive der EB7 Elektrobürste. In dieser Kombination hat es der Akkusauger zum Testsieger der Stiftung Warentest geschafft! On top gibt es, wie oben bereits erwähnt, noch den VC100. Der handliche „Krümelsauger“ ist optimal für die Reinigung zwischendurch geeignet. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Minuten hast du im Handumdrehen dein Auto oder die Schubladen ausgesaugt.

Vorwerk Akku-Staubsauger Kobold VC100

Die EB7 Elektrobürste überzeugt mit einem flachen Design von nur 8 cm und erkennt, auf welchem Untergrund du sie gerade verwendest. Je nachdem passt sie dann ihre Saugleistung an. Das „Entspannt-Sauber-Set“ kostet dich jetzt 979 Euro und du profitierst von 20,90 Euro Ersparnis im Vergleich zum Einzelkauf der Geräte bei Vorwerk.

Zeit beim Putzen sparst du dir mit dem „Entspannt-Sauber-Set plus“. Hier befindet sich neben dem VK7 und dem VC100 auch der SP7 Saugwischer Aufsatz. Du bekommst zusätzlich noch Reinigungstücher und das passende Konzentrat für die Bodenreinigung. Dieses Set ermöglicht dir das Saugen und Wischen in einem Durchgang. Der SP7-Aufsatz kommt mit unterschiedlichen Befeuchtungsstufen, die du je nach Untergrund einstellen kannst. Die mitgelieferten Reinigungstücher lassen sich bei 60 Grad in der Maschine waschen und somit immer wieder benutzen. Der VK7 inklusive Saugwischeraufsatz und gratis VC100 kostet dich jetzt 1.129 Euro. Du sparst dir hier 19,70 Euro.

Du kannst dich nicht entscheiden? Nimm beide Aufsätze!

Wenn dir die Entscheidung zwischen der EB7 Elektrobürste und dem SP7 Saugwischer schwerfällt, dann nimm doch einfach beide! Die Premium-Version des „Entspannt-Sauber-Sets“ kombiniert die Aufsätze. Auch hier wartet wieder der VC100 Handsauger als Geschenk auf dich. Außerdem packt dir Vorwerk in diesem Bundle noch einen Raum- sowie einen Staubsaugerduft mit ins Paket. Dein Zuhause ist damit also nicht nur ordentlich und sauber, sondern riecht auch noch gut. Für dieses Set sind 1.449 Euro fällig, womit du dir 99,70 Euro sparst.

Vorwerk bietet dir darüber hinaus noch ein weiteres Kombipaket an. Das „Entspannt-Sauber-Set deluxe“. Dieses besteht aus dem VK7, dem SP7 Saugwischeraufsatz, der EB7 Elektrobürste und der PB7 Polsterbürste. Die Bürste sorgt für eine schonende und dennoch effiziente Reinigung von Sofa, Matratzen und Co. Als Geschenk ist auch hier wieder der VC100 sowie der Raumduft mit an Bord. Dieses Set kostet dich 1.699 Euro, du sparst dir hier 148,70 Euro.

Welches Bundle ist das Richtige für dich?

Wenn du nur auf der Suche nach einem effizienten Staubsauger bist, ist das „Entspannt-Sauber-Set“ für 979 Euro von Vorwerk die richtige Wahl für dich. Möchtest du Zeit beim Putzen sparen und gleichzeitig saugen und wischen können, solltest du dir das Paket in Kombination mit dem SP7 Saugwischer für 1.129 Euro genauer ansehen.

Für alle, die sich an Weihnachten so richtig etwas gönnen wollen und mit einem Gerät den kompletten Hausputz erledigen möchten, steht das „Deluxe“ Set in den Startlöchern. Einen Überblick der Angebote findest du hier. Aber Achtung: Die Bundle-Angebote gelten nur noch bis zum 12. Januar, du solltest dich also beeilen, wenn du noch etwas günstig ergattern willst.

Außerdem profitierst du aktuell noch von einer Gutscheinaktion bei Vorwerk. Kaufst du bis zum 31. Dezember ein, sicherst du dir zusätzlich einen Aktionsgutschein im Wert von bis zu 30 Euro. Der Gutscheinwert variiert dabei je nach Höhe des Einkaufs. Den jeweiligen Gutschein bekommst du per Mail geschickt und kannst ihn im Online-Shop, bei deiner Repräsentant/in, Kobold Berater/in oder in einem Vorwerk-Store einlösen.