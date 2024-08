Wegen Hitzewelle: Lidl ändert spontan Angebote

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag den Sommer. Den Sonnenschein im Garten oder Park zu genießen und anschließend den Tag mit einem Grillabend unter Freunden ausklinken zu lassen, klingt für mich nach einem rundum gelungenen Tag. Doch natürlich kann man das Wetter nicht immer genießen, man muss arbeiten, zur Uni fahren oder geht in der Dachgeschosswohnung ein. Da braucht es eine gelungene Abkühlung. Und genau die liefern dir die aktuellen Sommer-Angebote bei Lidl. Dabei sind die Schnäppchen der „Kühle-Brise-Aktion“ recht spontan diese Woche anlässlich der hohen Temperaturen im ganzen Land aufgeploppt. Von einem Turmventilator für 17 Euro, über einen praktischen Mini-Kühlschrank bis zu einer richtig günstigen Eismaschine. Wir geben dir den Überblick.

Ventilatoren und mobile Klimaanlagen – Diese Geräte kühlen dich ab

Das wohl bekannteste Mittel, um in der Wohnung für etwas frische Luft zu sorgen, ist ein Ventilator. Selbstverständlich hast du bei Lidl daher in diesem Bereich auch eine große Auswahl, unsere Empfehlung ist aber dieses Silvercrest-Modell. Hier profitierst du nämlich momentan von satten 51 Prozent Rabatt und zahlst schlussendlich nur noch 16,99 Euro – so günstig war der Turmventilator zuvor sogar noch nie (zum Preisvergleich)! Gesteuert wird das schlichte Gerät samt Timer- und Dreh-Funktion wahlweise über Knöpfe direkt am Ventilator, oder komfortabel über eine mitgelieferte Fernbedienung.

→ Turmventilator für 16,99 Euro (51 Prozent Rabatt)

Neben vielen herkömmlichen Ventilatoren befinden sich ebenfalls einige mobile Klimaanlagen im Sortiment. Diese können über kaltes Wasser und Kühlpads oder Eis für angenehm kühle Luft sorgen und sind ein eindeutiges Upgrade gegenüber normalen Ventilatoren. Ich persönlich möchte meine mobile Klimaanlage im Wohnzimmer zumindest nicht mehr missen.

Wenn du dir selbst ein solches Gerät möglichst günstig kaufen möchtest, würde ich dir allerdings nicht ein Angebot bei Lidl, sondern beim Discounter-Konkurrenten Aldi empfehlen. Hier kommst du nämlich schon für nur 159 Euro (plus 5,95 Euro Versand) an ein mobiles Klimagerät der Marke Comfee. Dieses ist mit der Energieeffizienzklasse A ausgezeichnet und soll Räume bis 25 m2 abkühlen. Wer größere Räume abkühlen möchte, kann sich aber auch dieses Lidl-Angebot mal genauer anschauen.

→ Mobile Klimaanlage für 159 Euro

Weitere Sommer-Schnäppchen bei Lidl – Mit Eismaschinen, Mini-Kühlschränken und Co.

Doch auch fernab von Ventilatoren und Klimageräten haben die aktuellen Lidl-Angebote einige coole Sommer-Schnäppchen in petto. Wer etwa einen praktischen Mini-Kühlschrank für das Wohnzimmer oder beispielsweise die Gartenhütte sucht, findet bei Lidl eine günstige Option. Ganze 62 Prozent streicht der Discounter von einem Mini-Kühlschrank mit 43 Litern Volumen und einem Kühlfach. Günstiger als für den aktuellen Angebotspreis von 52,99 Euro war das Sommer-Gadget ebenfalls noch nie (zum Preisvergleich).

→ Mini-Kühlschrank für 52,99 Euro

Eine kleine und vor allem preiswerte Empfehlung zum Abschluss ist auch noch diese Silvercrest Kitchen Tools Eismaschine für lediglich 29,99 Euro. Hiermit machst du etwa im Nu Crushed Ice für Slush-Eis und Cocktails. Zum Zerkleinern von gefrorenen Lebensmitteln und zur Herstellung von Eiscreme ist das Gerät hingegen nicht geeignet. Letzteres bietet dir aber diese Eiscrememaschine für 24,99 Euro.

Die Lidl-Angebote gelten dabei übrigens noch bis zum 17. August und nur solange der Vorrat reicht. Für den Versand fallen stets 5,95 Euro an.

