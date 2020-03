Die besten Deals direkt auf einen Blick. Weiter unten folgt dann die ausführliche Version.

Die Saturn-Deals im Detail

Sonos-Angebot lohnt sich im Duo

Das Sonos-Angebot – bestehend aus dem Doppelpack Sonos Beam (Smart Soundbar) und Sonos One (Smart Speaker) – lohnt sich insbesondere, weil es die beiden Produkte im Doppelpack günstiger gibt. Einzelpreise von 400 und 195 Euro werden so zusammen auf 569 Euro gestaucht. Das Sparpotenzial ist somit übersichtlich, aber nicht von der Hand zu weisen.

Der Deal lohnt sich insbesondere für diejenigen, die mit Sonos in ein qualitativ hochwertiges Soundsystem einsteigen wollen, das gleichzeitig ins smarte Heim-Ökosystem integriert wird.

Nikon D5600 DSLR

Die Kamera von Nikon – neben Canon und Sony der dritte große DSLR-Hersteller – ist mit 444 Euro ein gutes Schnäppchen für Hobby-Fotografen, die erste Schritte mit einer ordentlichen Spiegelreflexkamera machen wollen.

Gut wird das Angebot insbesondere dadurch, dass direkt ein passendes Objektiv (18-55 mm) mit beiliegt. So kannst du direkt mit dem Fotografieren starten.

Übrigens: Auch eine Canon-Kamera ist im Angebot. Die Digitalkamera Canon PowerShot SX620 kostet 149 Euro und ist ein guter Tipp für alle, die beim Knipsen nicht immer aufs Smartphone angewiesen sein wollen.

Philips Hue Angebote

Der Erweiterungspack mit gleich drei Lampen (Typ E14) ist für 99 (statt 159 Euro) ein echter Preistipp. Das Bestpreis-Angebot lohnt sich für alle, die bereits ein Philips Hue System zu Hause haben und neue Lampen benötigen oder ihr System in neue Räume erweitern wollen. Die angebotenen Lampen sind aus dem System „White and Color Ambiance“, können also nicht nur weiß, sondern auch farbig leuchten.

→ Zum Angebot

Wenn du mit Philips Hue starten willst, ist das Angebot mit dem Hue Play Doppelpack Starterset ein guter Start: Die enthaltenen Tischleuchten sind flexibel einsetzbar. Außerdem ist hier – für den Start wichtig – die Philips Hue Bridge mit dabei. Kostenpunkt für das Starterset: 129 Euro.

→ Zum Angebot

Außerdem ist noch ein Hue-Bewegungsmelder-Doppelpack bei Saturn im Angebot – für 49 Euro.

Mehr Hue im Angebot Philips Hue günstiger: Starter-Pakete und Lampen-Kombis im Angebot

Beats Solo3

Die On-Ear-Kopfhörer Solo 3 von Beats sind für unter 100 Euro zu haben. Aktueller Bestpreis für die Design-Kopfhörer. Bei den Solo3 handelt es sich um Bluetooth-Kopfhörer, die du kabellos nutzen kannst. Der Hersteller wirbt mit bis zu 40 Stunden Musikgenuss, erst danach muss der Akku wieder aufgeladen werden. Noise-Cancelling gibt es hier nur physisch durch die On-Ear-Bauart und einer guten Verarbeitung. In der Preisklasse um 100 Euro ist Active-Noise-Cancelling aber eher selten und wenn dann qualitativ ausbaufähig.

Insbesondere für Pendler auf dem Weg zur Arbeit oder Vielreisende sind die Kopfhörer ein Tipp: Der Tragekomfort stimmt, die Kopfhörer sind faltbar und somit einfacher zu verstauen.

Und sonst so im Angebot?

Dazu sind noch weitere Produkte bei Saturn im Angebot. Zum Beispiel ein Notebook von HP (Envy, 13 Zoll mit i5, 8 GB RAM und 512 GB SSD) für 899 Euro und ein IdeaCentre (Desktop-PC) von Lenovo für 269 Euro. Passend dazu ein PC-Monitor von Philips (27 Zoll, FullHD, 4ms, 75 Hz) für 149 Euro. Um das Homeoffice perfekt zu machen, gibt es außerdem noch einen Kaffeevollautomaten von Siemens, den EQ.6 Plus (Keramikmahlwerk, Brita-Filter, herausnehmbares Brühsystem) für 599 Euro, im Angebot. Ursprünglich kostete die Kaffeemaschine einst 1.200 Euro.

Die Angebote starten wie eingangs erwähnt schon am Freitagabend, statt sonst am Samstagabend. Ende ist wie immer am Montagfrüh um 9:00 Uhr. Versandkosten entstehen ab einem Gesamteinkaufswert von 59 Euro nicht. Laut Saturn gibt es aufgrund der Corona-Krise derzeit keine Engpässe bei Produkten geschweige denn Lieferschwierigkeiten.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.