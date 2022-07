Wasserfester Bluetooth-Lautsprecher unschlagbar günstig: Marshall Emberton im Sommer-Angebot Felix Kemper 3 Minuten

Die sommerlichen Temperaturen machen Lust auf einen Tag am See mit guter Musik? Falls dir dafür noch ein tragbarer Bluetooth-Lautsprecher fehlt, gibt’s jetzt den schicken Marshall Emberton stark reduziert. Wir schauen uns an, was die handliche Bluetooth-Box für jetzt 111 Euro taugt.