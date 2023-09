Warum sich ein iPhone 13 immer noch lohnt – hier gibt’s sogar AirPods 2 gratis dazu

Das iPhone 13 ist zwar bereits zwei Jahre auf dem Markt, aber immer noch ein hervorragendes Gerät. Wer nicht immer das aller neueste braucht, kann hiermit also ein gutes Schnäppchen machen. Besonders, da der technische Fortschritt vom iPhone 13 zum iPhone 14 kein großer war. Beim Mobilfunkanbieter Blau kommst du jetzt günstig an das Smartphone von Apple im Bundle mit AirPods der 2. Generation. Zur Auswahl stehen dir verschiedene Tarife für Wenig- oder Vielnutzer zwischen 3 und 20 GB Datenvolumen. Wir schauen uns das Angebot im Detail an.

iPhone 13 im Bundle bei Blau: Auch 2023 noch top

Im Zentrum des Deal-Bundles bei Blau steht das iPhone 13. Das Handy ist mittlerweile rund zwei Jahre alt, bietet aber weiterhin eine top Ausstattung. Denn: Was 2021 richtig gut war, ist es auch heute noch. Verdeutlicht wird das auch durch einen Blick auf die technischen Daten des Geräts. So punktet das iPhone 13 unter anderem mit einem brillanten OLED-Display mit einer kompakten Größe von 6,1 Zoll. Und auch die Kamera schießt hochauflösende und kontrastreiche Bilder. Insgesamt stehen dir hierbei zwei Kameralinsen (Hauptkamera und Ultraweitwinkelkamera) zur Verfügung, mit denen du Fotos mit 12 MP knipst.

Im Inneren arbeitet ein Apple A15 Bionic Prozessor mit 4 GB Arbeitsspeicher, der weiterhin für eine flüssige Performance bei allen Tätigkeiten sorgt. Dank IP68 ist es auch vor Staub und Wasser geschützt und somit langlebiger als manch ein anderes Handy. Im Angebot bei Blau ist das Gerät mit einem internen Speicherplatz von 128 GB.

Tarifauswahl und AirPods 2 als Extra

Dazu gesellt sich je nach Bedarf einer von vier Tarifen. Zur Auswahl stehen dir 3, 10, 18 oder 20 GB im LTE-Netz. Hier empfehlen wir dir definitiv die Variante mit 18 GB, da sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Der Monatspreis liegt hier bei 44,99 Euro. Einmalig kommen außerdem 49 Euro dazu sowie 4,99 Euro Versandkosten. Den Anschlusspreis bekommst du geschenkt. Teil des Tarifs ist aber nicht nur das Datenvolumen, sondern auch eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming.

Und als cooles Extra legt dir Blau mit den AirPods (2. Gen.) im Wert von mindestens 119 Euro hochwertige In-Ear-Kopfhörer dazu. Die AirPods bieten dir in Verbindung mit dem mitgelieferten Ladecase bis zu 24 Stunden Musikwiedergabe und eine top Audioqualität.