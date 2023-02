Wallbox 200 Euro günstiger: Dieses Modell ist jetzt bei E.ON für kurze Zeit im Angebot

Aktuell kannst du dir bei E.ON die Wallbox „E.ON Drive vBox smart“ für 599 Euro sichern. Da das Ladesystem normalerweise 799 Euro kostet, schlummert hier ein ordentliches Sparpotenzial. Wir werfen einen Blick auf die Details.

Schnell und sicher laden – Das bietet die Wallbox

Bei der „E.ON Drive vBox smart“ handelt es sich um eine Wallbox mit bis zu 11 kW Ladeleistung. Geht man von einer maximalen Ladeleistung von rund 2,3 kW einer üblichen Haushaltssteckdose aus, ist mit der Wallbox eine fast fünffache Ladeleistung möglich. Die Aufladung geht also deutlich schneller. Außerdem: Lädt man ein E-Auto an der Haushaltssteckdose auf, kann es durch die hohe Belastung zu einem Kabelbrand oder einem Schmelzen der Steckdose führen. Per Wallbox passiert das nicht – du lädst dein E-Auto also schneller und sicherer auf.

Zudem ist die Aufladung deutlich komfortabler, da du keine Kabel durch die Gegend tragen musst, sondern die Aufladestation bestenfalls direkt neben deinem Parkplatz angebracht ist. Sollte das bei dir vor Ort nicht möglich sein, kannst du auch das mitgelieferte Ladekabel mit einer Länge von 4,5 Metern nutzen. So kann die Wallbox auch ein gutes Stück von deinem Auto-Stellplatz entfernt angebracht sein. Eine zugehörige App erleichtert dir weiterhin die Steuerung und Verwaltung und macht das Aufladen bequemer für dich. Aber auch an der Wallbox selbst erkennst du dank eines verbauten LED-Rings immer den Status der Aufladung.

Sicherung per Chipkarte und integrierte DC-Fehlerstromerkennung

Darüber hinaus ist E.ON Drive vBox smart mit einem RFID-System ausgestattet, das die Wallbox absichert vor Energiediebstahl. Denn um sie zu nutzen und dein Auto aufzuladen, musst du die Wallbox zunächst mit einer Chipkarte freischalten. Dadurch können sich Unbefugte nicht einfach an deinem Strom bedienen.

Weiterhin kommt in der Wallbox eine DC-Fehlerstromerkennung zum Einsatz. Dadurch kommen bei der Installation weniger Kosten auf dich zu – da sie schneller und leichter angebracht ist. Außerdem ist die Schutzfunktion direkt auf die Wallbox abgestimmt, wodurch weniger Fehler entstehen.