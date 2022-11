Wallbox für nur 1 Euro: E.ON Installationspaket bestellen und Preisvorteil sichern

Bis zum 31. Dezember kannst du dir bei E.ON im E-Mobilitätsbündel die Wallbox „E.ON Drive eBox smart“ für nur einen Euro Aufpreis sichern. Da das Ladesystem normalerweise 1.099 Euro kostet, schlummert hier eine Menge Sparpotenzial. Das Angebot bekommst du, wenn du deine Wallbox von Experten gegen eine Gebühr installieren lässt. Wir werfen einen Blick auf die Details.

Installationspaket buchen und Wallbox für 1 Euro bekommen: So geht’s

Je nach Beschaffenheit vor Ort lohnen sich die verschiedenen von E.ON angebotenen Installationspakete „S“, „M“ oder „L“. Das kleinste Paket „S“ beinhaltet die einfache Montage und Installation des Ladesystems für 629 Euro. So kämst du auf günstige 630 Euro für Ladebox und Installation. In den Paketen „M“ und „L“ sind unter anderem auch noch Extra-Arbeiten, wie Wanddurchbrüche und Kabelverlegung inklusive. Die Preise hierfür sind entsprechend höher. Bei der Buchung jedes dieser Installationspakete bekommst du die Wallbox dann für nur einen Euro Aufpreis hinzu.

Schnell und sicher laden – Das bietet die Wallbox

Bei der „E.ON Drive eBox smart“ handelt es sich um eine Wallbox mit bis zu 22 kW Ladeleistung. Geht man von einer maximalen Ladeleistung von rund 2,3 kW einer üblichen Haushaltssteckdose aus, ist mit der Wallbox nahezu eine zehnfache Ladeleistung möglich. Die Aufladung geht also deutlich schneller. Außerdem: Lädt man ein E-Auto an der Haushaltssteckdose auf, kann es durch die hohe Belastung zu einem Kabelbrand oder einem Schmelzen der Steckdose führen. Per Wallbox passiert das nicht – du lädst dein E-Auto also schneller und sicherer auf.

Zudem ist die Aufladung deutlich komfortabler, da du keine Kabel durch die Gegend tragen musst, sondern die Aufladestation bestenfalls direkt neben deinem Parkplatz angebracht ist. Eine zugehörige App erleichtert dir weiterhin die Steuerung und Verwaltung und macht das Aufladen bequemer für dich.

Optional dazubuchen: Hiermit lädst du dein E-Auto überall – ohne monatliche Gebühr

Auf Wunsch kannst du dir außerdem den E-Mobility Vertrag „E.ON Drive Easy Loyalty 24“ dazu bestellen. Dabei sparst du dir 24 Monate lang die ansonsten zusätzlich anfallende monatliche Grundgebühr. Vorteil des Vertrags: Hiermit kannst du deinen Stromer unterwegs an bis zu 190.000 öffentlichen Ladepunkten aufladen. So zahlst du nur noch ausschließlich für den jeweiligen Ladevorgang je nach Verbrauch oder Einmalgebühr. Den genauen Preis bekommst du vor jedem Ladevorgang in der E.ON Drive App angezeigt.