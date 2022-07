TV-Streaming-Geschenk: waipu.tv Komplett-Paket 2 Monate gratis und unverbindlich

Bei waipu.tv gibt es seit einigen Tagen ein wirklich gutes Test-Angebot zum Tarif „waipu.tv Perfect Plus“. Ursprünglich zum Prime Day aufgelegt, ist das Angebot auch eine Woche später noch verfügbar. Der IPTV-Anbieter will neue Kunden locken und tut dies mit einem unverbindlichen 2-Monate-Gratis-Deal. Das ist genauso gemeint, wie es klingt: Du kannst dich hier anmelden, den Tarif „buchen“, zahlst aber zwei Monate nichts. Da du das Abo jederzeit wieder kündigen kannst, ist es faktisch kostenlos. Findest du Gefallen dran oder vergisst zu kündigen, verlängert es sich um je einen weiteren Monat zu dann 12,99 Euro Grundgebühr. Der Deal hat also einen Gegenwert von rund 26 Euro.

waipu.tv Perfect Plus – 2 Monate gratis und unverbindlich

Die Option mit dem Namen „Perfect Plus“ ist das Premium-Produkt von waipu.tv. Also das mit dem größten Funktions- und Inhalte-Umfang. Übertroffen wird es lediglich von externen Zubuch-Optionen wie einem TV-Stick („Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick“) oder inkludiertem Streaming-Dienst „waipu.tv Perfect Plus mit Netflix“). Die Basis ist aber jeweils dieselbe. Und diese Basis ist es auch, die du jetzt zwei Monate lang ohne Kosten testen kannst. Aber was steckt eigentlich drin?

Mit dem Abo hast du Zugriff auf 190 Sender im direkten Live-Stream. Das umfasst alle öffentlich-rechtlichen und privaten Sender in Deutschland, viele Sparten-Sender und einige exklusive Sender, die du so nur via waipu.tv oder anderem Pay-TV empfängst (Beispiele: 3th Street, SYFY, Warner TV Serie, Sony AXN, HISTORY, Romance TV, SPORT1+). Zahlreiche davon sind in HD empfangbar. Darunter auch die Privaten, die du sonst mit HD+ erst für scharfes Bild freischalten musst. Im Live-TV kannst du außerdem Pause-Funktionen nutzen oder generell zeitversetzt fernsehen.

Dazu hast du per Cloud Zugriff auf einen Aufnahmespeicher mit 100 Stunden Wiedergabezeit, den du selbst mit Aufnahmen befüllen kannst. Über die „Waiputhek“ hast du außerdem Zugriff auf einen eigenen Video-On-Demand-Dienst mit vielen zusätzlichen Streaming-Inhalten (hier erfährst du mehr zu den Paketen).

On-Demang- und TV-Streaming auf 4 Geräten gleichzeitig

Für die ganze Familie oder den Freundeskreis: Mit einem Perfect-Plus-Account kannst du das waipu-Programm auf bis zu vier Geräten parallel nutzen. Während Person A also zu Hause im Wohnzimmer vorm Smart-TV sitzt, kann B im eigenen Zimmer etwas anderes schauen. Gleichzeitig ist Person C unterwegs per Smartphone live oder kann on demand verfolgen, was on air ist.

Alles in allem lohnt sich waipu.tv vor allem wegen seiner Flexibilität und der Integration der privaten HD-Sender. Insgesamt sparst du durch waipu.tv unter Umständen sogar Kosten, die dir andernfalls gebündelt durch HD-Zubuchung, Pay-TV-Sender und den generellen Kabelanschluss entstehen würden. Die Apps von waipu.tv laufen auf allen gängigen Smart-TV-Oberflächen, auf vielen TV-Sticks sowie TV-Boxen (wie Apple TV 4K) und selbstredend auch auf Smartphones und Tablets (Android und iOS)