Vorwerks Testsieger-Akkusauger ist jetzt nicht nur günstiger – es gibt auch noch DAS geschenkt

Wer auf der Suche nach einem kabellosen Akkustaubsauger ist, ist mit dem Kobold VK7 von Vorwerk bestens bedient. Denn der Testsieger der Stiftung Warentest kann in den wichtigen Disziplinen Saugleistung, Akkulaufzeit und Vielseitigkeit punkten. Und in Kombination mit dem SP7 Saugwischer Aufsatz bekommst du auch Flüssigkeiten oder eingetrocknete Flecken vom Boden entfernt. In diversen Sets lässt sich jetzt ordentlich sparen.

Vorwerk Kobold VK7 – als Akkusauger oder Saugwischer in günstigen Sets

Als wir den Kobold VK7 getestet haben, waren wir durchweg begeistert. Die Saugkraft samt EB7 Elektrobürste ist top, er lässt sich clever zum Handstaubsauger umfunktionieren und ist schön wendig. Zusammen mit dem SP7 Saugwischer Aufsatz wird er dann zum absoluten Allrounder. Denn ohne viel Kraftaufwand lassen sich hiermit deine Hartböden effektiv wischen – und das ganz ohne lästiges Eimertragen. In verschiedenen Sets – mit jeweils einem oder beiden Aufsätzen ist der Kobold VK7 jetzt im Angebot im Vorwerk Onlineshop.

Und dabei besonders cool: Du bekommst jeweils einen VC100 Akkusauger geschenkt. Dabei handelt es sich um einen Handstaubsauger für Oberflächen, Polster oder etwa den PKW-Innenraum, den Vorwerk auch „handlicher Krümelsauger“ nennt und der den „großen“ Akku-Staubsauger perfekt ergänzt. Einzeln würde der Haushaltshelfer 129 Euro kosten, hier gibt’s ihn aber komplett gratis zu den jeweiligen Sets dazu.

Gibt’s gratis dazu: Den Vorwerk Kobold VC100 Akkusuager alias „Krümelsauger“.

Wenn du nur einen kabellosen Akkustaubsauger benötigst, gibt’s den Kobold VK7 gerade im sogenannten „Entspannt-Sauber-Set“ zusammen mit der EB7 Elektrobürste für Fußböden gut 20 Euro günstiger. So zahlst du nur noch 979 Euro und erhältst den VC100 Akkusauger noch gratis on top. Bist du eher auf der Suche nach einem Saugwischer, kannst du dir den VK7 zusammen mit dem SP7 Saugwischer Aufsatz und VC100 Akkusauger gerade für nur noch 1.129 Euro sichern. Klebrige Verschmutzungen, eingetrocknete Flecken oder frisch verschüttete Milch lässt sich hiermit problemlos entfernen.

Allrounder-Sets im Angebot und Flächenreiniger 40 Euro reduziert

Möchtest du mit dem Kobold VK7 sowohl saugen als auch wischen können, bietet sich das „Entspannt-Sauber-Set premium“ an. Denn hier ist neben dem Grundgerät sowohl die EB7 Elektrobürste als auch der SP7 Saugwischer dabei. In diesem Set sparst du sogar knapp 100 Euro und bekommst noch ein Raumduft-Set geschenkt. Den VC100 Akkusauger bekommst du aber auch hier noch gratis dazu. Und die Kosten für das Set: 1.449 Euro.

Es gibt aber sogar noch ein umfangreicheres Set bestehend aus VK7 Akkustaubsauger, EB7 Elektrobürste, SP7 Saugwischer, PB7 Polsterbürste, VC100 & Raumduft-Set. Das kostet dich momentan 1.699 Euro – du sparst in diesem Set also rund 150 Euro.

Falls du dich für keins der Sets interessierst oder noch eine sinnvolle Ergänzung brauchst, lohnt sich außerdem ein Blick auf den Kobold VG100+ Flächenreiniger für Fenster, Kacheln, Spiegel und Co. Statt 269 Euro bietet ihn Vorwerk gerade für 229 Euro an. Wenn du mehr über den Akku-Fenstersauger erfahren möchtest, wirf doch mal einen Blick auf unseren Testbericht.