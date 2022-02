Aktionsangebot endet: Akku-Staubsauger von Vorwerk im Set jetzt günstiger

Dir fehlt noch die perfekte Ausrüstung für einen stressfreien Frühjahrsputz? Dann bekommst du mit dem Kobold VB100 Endlich-Kabellos Set Premium von Vorwerk ein effektives Set, bestehend aus dem Grundgerät, dem VB100 Akku-Staubsauger sowie zwei Aufsätzen. Der SPB100 Akku-Saugwischer macht aus dem kabellosen Staubsauger einen praktischen Saugwischer – und die im Set enthaltene EBB100 Akku-Elektrobürste ist auf besonders hartnäckigen Schmutz auf Teppich oder Hartboden spezialisiert.

Aktions-Angebot endet: Nur noch bis zum 20. Februar bietet Vorwerk mit dem „VB100 Akku-Staubsauger Endlich Kabellos Komplett-Set“ ein attraktives Set mit 235 Euro Rabatt gegenüber den Einzelpreisen an. Dazu gibt’s einen zweiten Akku für den VB100 Akku-Staubsauger geschenkt, wodurch der Preisvorteil auf deutlich über 300 Euro ansteigt. Für insgesamt 1.579 Euro stecken neben dem VB100 jeweils die Bodenaufsätze EBB100 (Akku-Elektrobürste) und SPB100 (Akku-Saugwischer) mit im Paket. Ergänzt wird es mit der Akku-Polsterbürste inklusive Verlängerungsschlauch zum leichtgängigen Einsatz. Außerdem ist ein Düsen-Set enthalten, was den Funktionsumfang Akku-Staubsauger bei vielen Herausforderungen im Haushalt praktisch erweitert. Hier geht’s zum Angebot.

Vorwerk-Angebot mit insgesamt über 300 Euro Preisvorteil.

Länger verfügbare Frühjahrs-Angebote von Vorwerk: Hier sparst du 117 Euro und bekommst einen zweiten Akku geschenkt

In der noch bis Ende März laufenden Frühjahrs-Aktion hat Vorwerk gleich mehrere Produkte im Angebot. Doch wir fokussieren uns zunächst auf das Set rund um den Kobold VB100-Akku-Staubsauger. Hier bekommst du den Akku-Sauger zusammen mit den zwei zusätzlichen Aufsätzen für einen Gesamtpreis von 1.299 Euro.

Was zunächst nach einer recht hohen Summe aussieht, stellt sich auf den Wert der einzelnen Produkte gerechnet als ein echtes Angebot heraus. Denn: Im Set sparst du 117 Euro im Vergleich zum Einzelkauf der drei Produkte. Zusätzlich schenkt dir Vorwerk einen Ersatzakku im Wert von 99 Euro hinzu. Damit reinigst du deine Wohnung nahtlos und entspannt auch länger am Stück.

VB100 Akku-Staubsauger: Das kann das Herzstück des Sets

Der VB100 Akku-Staubsauger hat zunächst den entscheidenden Vorteil, ohne lästige Kabel auszukommen. Dadurch sparst du dir das Umstecken wegen zu kurzer Kabel, bist viel flexibler und weniger genervt. Der Akku des Vorwerk Saugers ist dabei mit bis zu 80 Minuten Laufzeit erstaunlich ausdauernd. Auf der niedrigsten Leistungsstufe lässt sich damit problemlos ein ganzes Haus in einem Rutsch reinigen.

Bei hartnäckigem Schmutz und entsprechend höherer Leistungsstufe verringert sich die Akkulaufzeit. Doch in nur drei Stunden an der Steckdose ist der Akku-Staubsauger schnell wieder betriebsbereit. Oder man wechselt kurz den Ersatzakku aus – so ist der Frühjahrs-Putz im Nu erledigt.

Zwei Vorwerk-Aufsätze für zweimal so viel Sauberkeit

Mit den zwei Aufsätzen im Angebots-Set machst du aus dem Akku-Staubsauger ein Rundum-Paket für den Hausputz. Denn: Mit dem SPB100 Akku-Saugwischer kannst du in einem Rutsch saugen und wischen. So entfernst du nicht nur losen Schmutz, sondern auch hartnäckigen klebrigen Dreck oder feuchte Verschmutzungen. Mit dem Saugwischer bist du im Schnitt doppelt so schnell, wie mit Putzeimer und Mopp. Und nebenbei sparst du dir das lästige Schleppen und unsaubere Schlieren auf dem Boden.

Möchtest du besonders hartnäckigen Schmutz – wie etwa Tierhaare – mühelos entfernen? Dann hast du mit der EBB100 Akku-Elektrobürste aus dem Set das richtige Zubehör zur Hand. Hier ist eine rotierende Elektrobürste verbaut, die deine Wohnung mit Leichtigkeit von besonders schwer zu beseitigendem Schmutz auf Teppich oder Hartboden befreit.

Kobold VB100 und SPB100 – Angebot des Jahres

Zum Jahresstart wirbt Vorwerk mit dem Slogan: Dieses Jahr wischt alles anders. Dazu hat der Haushalts-Experte neben dem VB100 Endlich-Kabellos Set Premium einige weitere spannende Angebote parat. Diese findest du direkt bei Vorwerk.