Vorwerk Sommer-Sale: Akku-Staubsauger und mehr im Preisrausch

Der Akku-Topseller von Vorwerk ist ohne Zweifel der Kobold VK7 Akku-Staubsauger. Hiermit reinigst du deine Fußböden im Handumdrehen kabellos. Und in Kombination mit dem SP7 Saugwischer Aufsatz wischst du Hartböden mit viel weniger Aufwand effektiv. Wir werfen einen genauen Blick auf die Aktions-Bundles – bei denen du teils auch noch einen Gutschein on top bekommst – und zeigen, wo du am meisten sparst.

Kobold VK7 bis zu knapp 150 Euro günstiger

Den Kobold VK7 als reinen Akku-Staubsauger mit der EB7 Elektrobürste für die Reinigung von Hart- und Teppichböden gibt’s aktuell zum Aktionspreis von 949 Euro (noch bis zum 25. Juni). Das entspricht einer Ersparnis von gut 50 Euro gegenüber dem regulären Preis. Das ist aber noch nicht alles. Denn dazu bekommst du auch noch einen Aktionsgutschein im Wert von 50 Euro geschenkt, der sich im Vorwerk Online-Shop einlösen lässt.

Mit dem Akku-Staubsauger befreist du dein Zuhause mit viel Power kabellos und flexibel. Der Akkusauger erkennt dabei den jeweiligen Untergrund und stellt die Saugleistung automatisch ein. Noch mehr Flexibilität bietet dir der schwenkbare 180-Grad-Griff. Kurz gedreht, verwandelst du den Boden- in einen Handstaubsauger für die Reinigung von Polstern, Regalen und mehr. Im Lieferumfang befinden sich außerdem noch sechs Kobold FP7 Premium Filtertüten zum Auswechseln.

Darüber hinaus ist auch gerade ein Set bestehend aus dem Kobold VK7 Akku-Staubsauger mit dem SP7 Saugwischer im Sale. Hier ist allerdings nicht die EB7 Elektrobürste mit dabei. Das Set eignet sich also nur fürs Saugen und feuchte Wischen von Böden in einem Schritt – reines Saugen geht nicht mit dem Set. Im „Frühlings-Frische-Set plus“ ist der Saug-Wischer für 1.099 Euro erhältlich und damit ebenfalls rund 50 Euro günstiger als sonst. Dazu sind hier auch noch drei Kobold MF Reinigungstücher Universal sowie eine Flasche Koboclean Universal (500 ml) und Kobold FP7 Premium Filtertüten mit dabei. Einen 50-Euro-Aktionsgutschein legt Vorwerk zusätzlich noch mit dazu.

Kobold VK7 mit EB7 und SP7 im Set gefällig? Hier bekommst du für 1.399 Euro (rund 150 Euro Rabatt) noch ein AC7-Düsen-Set inkl. Schultergurt geschenkt.

Vorwerk Bodenstaubsauger Kobold VT300 – auch in diesen Sets im Sale

Auch rund um den kabelgebundenen Bodenstaubsauger Kobold VT300 mit noch mehr Power gibt es derzeit einige spannende Angebote. So kannst du ihn dir jetzt zusammen mit der EB400 Automatik-Elektrobürste für 999 Euro sichern (+ 50 Euro Aktions-Gutschein geschenkt). Oder du holst ihn dir im Set mit der EB400 Automatik-Elektrobürste sowie dem SP600 Saugwischer. Hier bekommst du zum Preis von 1.379 Euro (knapp 110 Euro Sparpotenzial) noch ein praktisches Düsen-Set gratis dazu.