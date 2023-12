Vorwerk mit 300 Euro Rabatt: Neuer Saugroboter + Service-Station jetzt erstmals unter 1.000 Euro

Ursprünglich kommt der Kobold VR7 Saugroboter von Vorwerk mit Absaugstation von fast 1.400 Euro. Zu dem Preis hat der Hersteller das Duo im Sommer auf den Markt gebracht. Jetzt streicht der Wuppertaler Hersteller satte 400 Euro vom Ursprungspreis und verkauft den cleveren Haushaltshelfer für nur noch 999 Euro. Zuletzt war die Kombi schon auf 1.299 Euro reduziert. Nun also der nächste Rabatt-Sprung um weitere 300 Euro auf sogar unter 1.000 Euro. Im Test hat uns insbesondere die hohe Saugleistung und Verarbeitung überzeugt. Das sind alle Details zum Deal und das kann der Premium-Saugroboter.

Tipp: Wer schnell ist und bis zum 17. Dezember (also bis Sonntag) bestellt, dem garantiert Vorwerk eine rechtzeitige Lieferung bis Weihnachten. Wenn der Kobold-Saugroboter also ein besonders hochwertiges Geschenk sein soll, ist jetzt die passende Gelegenheit.

Kobold VR7: Das kann der Premium-Saugroboter von Vorwerk

Der Kobold VR7 ist ein Saugroboter der Extraklasse. Er übernimmt die Reinigung deiner Böden bis in jede Ecke. Möglich macht’s das D-förmige Design und die niedrige Höhe des Haushaltsroboters. Er nimmt dank zweier Saugkanäle sowohl feinen als auch groben Schmutz auf und kann Teppich- sowie Hartböden säubern. Im Auto-Modus erkennt er außerdem den jeweiligen Untergrund und passt die Leistung entsprechend an. Durch smarte Sensorik und Fast Mapping orientiert er sich in deinem Zuhause und lässt keine Stelle aus. Darüber hinaus erkennt der Saugroboter von selbst Hindernisse – selbst, wenn es dunkel ist – und weicht gekonnt aus.

Via wöchentlicher Zeitpläne patrouilliert der Saugroboter zudem von selbst an bestimmten Tagen beziehungsweise zu vorab definierten Uhrzeiten. Du kannst die Putzfahrt aber auch per App starten, wenn gerade Bedarf ist. Der Kobold VR7 saugt zudem bis zu zwei Stunden am Stück und macht dein Zuhause so ohne Zwischenladung sauber. Nun ist für den Angebotspreis von 999 Euro auch noch die RB7 Absaugstation mit dabei, die den Schmutz des autonomen Staubsaugers von selbst in den Behälter der Station befördert. Je nach Häufigkeit der Putzfahrten hast du dadurch bis zu 60 Tage keine Arbeit mit dem Saugroboter. Und nach nur 3,5 Stunden in der Station ist der Roboter auch schon wieder komplett aufgeladen.

Jetzt nur 999 Euro: So gut ist das Angebot

Der Kobold VR7 Saugroboter mit RB7 Absaugstation kostete zuletzt 1.299 Euro. Jetzt ist der smarte Haushaltsroboter von Vorwerk um satte 300 Euro reduziert und kostet somit nur noch 999 Euro. Das Angebot soll aber laut Vorwerk nur noch bis zum 7. Januar 2024 laufen. Du solltest es dir also bald überlegen. Versandkosten fallen übrigens nicht an.

Jetzt weiterlesen Thermomix wird ab Januar teurer: Jetzt zuschlagen!