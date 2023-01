Vorwerk Kobold VK7: In diesem Set gibt’s den Akku-Staubsauger + Saugwischer zum Spitzenpreis

Ende vergangenen Jahres ist Vorwerk mit seinem neuen Akku-Staubsauger Kobold VK7 auf dem Markt gestartet. Das ist erst der zweite Akku-Staubauger des deutschen Herstellers, der noch einmal ein Stück kompakter ausfällt als sein Vorgänger. Und auch in Sachen Design und Funktionalität hat Vorwerk seinen schlanken Haushaltshelfer noch einmal weiterentwickelt. Zusammen mit dem Kobold SP7 Saugwischer-Aufsatz und der Kobold EB7 Elektrobürste gibt es das neue Modell nun im Vorwerk-Shop im Angebot für einen Set-Preis von 1.399 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 149,70 Euro im Vergleich zum regulären Preis. Und als kleines Bonbon schenkt dir der Hersteller hierzu noch eine Packung airumo Duftchips „happy place“, die du in den Sauger einsetzen kannst und somit während des Staubsaugens für einen guten Duft zu Hause sorgst.

Vorwerk Kobold VK7: Das kann der Akku-Staubsauger + Saugwischer

Das Angebots-Set umfasst zum einen den Kobold VK7 Akku-Staubsauger, den du via Kobold Click & Clean mit der EB7 Elektrobürste ganz einfach in einen Staubsauger für Hartböden und Teppiche verwandelst. „Clickst“ du den SP7 Saugwischer-Aufsatz in den VK7, kannst du ab sofort auch in einem Schritt kabellos Turbo-Saugen und Wischen. In unserem Test hat sich gezeigt, dass sich so selbst hartnäckiger und eingetrockneter Schmutz im Nu entfernen lässt.

Weiterhin hat uns im Test des VK7 die beeindruckende Laufzeit von bis zu 60 Minuten überzeugt. Und auch der neue 180°-Drehgriff ist eine sinnvolle Weiterentwicklung, der für noch mehr Flexibilität bei der Reinigung sorgt. Denn dadurch ist der Akku-Sauger wendiger und lässt sich bequem als Handstaubsauger etwa für Sofaritzen oder den PKW-Innenraum nutzen.

Lieferumfang und weitere Angebots-Sets

Im Lieferumfang des Sets befinden sich neben dem Kobold VK7 Akku-Staubsauger, der EB7 Elektrobürste, dem SP7 Saugwischer und den airumo 6er Duftchips noch drei Kobold MF Reinigungstücher Universal, eine Flasche Koboclean Universal (500 ml) sowie sechs Kobold FP7 Premium Filtertüten. Dafür zahlst du nun zusammen 1.399 Euro, was einem Rabatt von zehn Prozent zum Normalpreis entspricht.

Mehr zum Produkt: Akkuwunder mit innovativen Features – Mit diesem Staubsauger will Vorwerk die Haushalte erobern

Übrigens: Den VK7 gibt es aktuell auch in anderen Set-Kombinationen zum Angebotspreis. So kostet das Set aus Kobold VK7, EB7 Elektrobürste und airumo Duftchips aktuell 949 Euro. Für 1.099 Euro bekommst du den Kobold VK7 im Set mit dem SP7 Saugwischer und airumo Duftchips. Den Kobold VK7 mit EB7, SP7 Saugwischer und der PB7 Elektro-Polsterbürste (ideal für Sofas, Sessel oder Matratzen) gibt’s jetzt zusammen mit airumo Duftchips für 1.679 Euro.

Bis zum 19. Februar läuft darüber hinaus noch die Aktion Sonderteilzahlung mit 0,0 Prozent ab einem Warenwert von 1.200 Euro. Kaufst du das jeweilige Kobold-Set über deine Kobold Beraterin oder deinen Kobold Berater, kannst du es komplett zinsfrei über 12 oder 24 Monate finanzieren.