Black Friday Deals bei Vorwerk: Kobold-Schnäppchen nur für wenige Tage

Die Premium-Staubsaugermarke Vorwerk Kobold bietet nur zwischen dem 23. und 27. November einige Special-Deals zu den „Black Days“ an. Neben den großen Set-Angeboten sind hier auch einige kleine und praktische Helfer im Sonderangebot. So zum Beispiel Krümelsauger, Fensterreiniger oder Saugroboter.

Kobold VC100 Krümelsauger: Praktischer Alles-Helfer mit Akku im Sale

Der kleinste Vorwerk-Staubsauger, der akkubetriebene Kobold VC100 ist ein idealer Alltagshelfer und nennt sich auch Krümelsauger, was sein perfektes Einsatzgebiet ganz gut umschreibt (mehr dazu im Testbericht des Kobold VC100). Jetzt gibt es den kleinen Akkusauger in der limitierten Black-Edition sogar reduziert. Für 129 Euro ist der VC100 erhältlich. Mit dabei ist auch noch ein Düsen-Ergänzungs-Set, was den Sauger umso praktischer für enge Zwischenräume und gegen losen Schmutz macht. Der Rabatt entspricht dem Gegenwert des Zubehörsets – von dieser Seite her gesehen sind die Düsen also gratis.

Der Vorwerk Krümelsauger VC100 „Black Edition“ mit zwei Extra-Düsen.

Saugroboter und Fensterreiniger im Angebot

Ein guter Geschenktipp in Richtung Frühjahrsputz ist auch der akkubetriebene Fensterreiniger Kobold VG100. Das Handgerät befeuchtet die Scheibe und entfernt Schmutz und Wasser in einem Rutsch. Dadurch wird das Gerät zum echten Zeit- und Nervensparer beim ungeliebten Fensterputz. Das normalerweise 229 Euro teure Gerät wird während der Black Days nun auf 199 Euro reduziert.

Vollautomatisch ist hingegen der Saugroboter von Vorwerk, der Kobold VR300, unterwegs. Der Bodenpfleger saugt bis zu 90 Minuten am Stück, passt unter viele Möbel und kommt durch seine D-förmige Bauweise auch gut in Ecken. Dazu bietet die passende App einige sinnvolle Features, wie eine Grundrisserstellung oder die Definition etwaiger „No-Saug-Areas“. Der High-End-Saugroboter wird im Sonderangebot von 849 Euro auf 799 Euro reduziert.

Der Vorwerk Kobold VR300 Saugroboter.

Kobold-Sets und Zubehör ebenfalls günstiger

Auch diejenigen, die bereits eine ordentliche Kobold-Ausstattung besitzen, können im Black-Days-Sale fündig werden. So gibt es zahlreiche Zubehör- und Ergänzungsprodukte günstiger. Etwa ein Matratzenreinigungsset, verschiedene Aufsatz-Düsen für die Staubsauger-Modelle VB100 Akku-Staubsauger und VT300 Bodenstaubsauger (mit Kabel).

Während der Black Days gelten außerdem die generellen Herbst-Angebote weiter. Hier gibt es einige Sets zu Sonderpreisen. Etwa mit dem „Besserwischer“ – einer Akku-Saugwischer-Kombination oder mit dem leistungsstarken Bodenstaubsauger Kobold VT300. Hier ist oftmals der eingangs erwähnte Krümelsauger VC100 in der Black Edition gratis mit dabei.