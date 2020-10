Warum du mit dem Kobold Besserwischer besser wischen kannst, liegt laut Vorwerk an der 2-in-1-Lösung, die das Set bietet. Du kannst mit dem Gerät einerseits staubsaugen, parallel aber auch direkt alle Böden putzen. Das Set besteht im Detail aus der EBB100 Akku-Elektrobürste, die sich um feineren Staub und groben Schmutz kümmert. Auf der anderen Seite steht der Aufsatz SPB100 Akku-Saugwischer, der – wie der Name schon sagt – in einem saugt und wischt.

Vorwerk Kobold Besserwischer im unschlagbaren Angebot

Diese ausgeklügelte Kombination hat ihren Preis. Doch Vorwerk bietet den Kobold Besserwischer im Gesamtset nun im vergünstigen Bundle an, bestehend aus dem VB100-Set und einem Krümelsauger. Den VC100 Akkusauger, der regulär 126 Euro kostet, bekommst du beim Kauf des Besserwischers gratis on top. Der handliche, kleine Sauger eignet sich vor allem für eine kleine Reinigung zwischendurch – beispielsweise nach dem Essen.

Das Kobold Besserwischer-Set kannst du nun aber für 1.299 Euro im Online-Shop von Vorwerk ergattern und sparst im Rahmen der Aktion hinsichtlich der Gesamtsumme 97 Euro. Ein Blick auf den Lieferumfang bestätigt den guten Deal:

VB100 Akku-Staubsauger 1 Kobold VB100 Akku-Staubsauger 1 Kobold VB100 Akku 1 Kobold VB100 Ladegerät

Aufsätze und Zubehör für den VB100 1 Kobold EBB100 Akku-Elektrobürste 1 Kobold SPB100 Akku-Saugwischer (inkl. Trägertuchplatte) 1 Kobold VB100 2-1-Zubehördüse

Verbrauchsmaterial für den VB100 3 Kobold MF600/601 Universal Reinigungstücher 1 Koboclean Universal (500 ml) 5 Kobold FP100 Premium-Filtertüten

VC100 Akkusauger 1 Kobold VC100 Akkusauger 1 Kobold VC100 Ladestation 1 Kobold VC100 Ladegerät 1 Kobold VC100 Filter 1 Kobold VC100 Gebrauchsanleitung



Die Aktion ist jedoch zeitlich begrenzt. Ab sofort, aber nur bis zum 10. Januar 2021 erhältst du das „Einfach-Besserwischen-Set“ zum rabattierten Preis.

Vorwerk Kobold Besserwischer im Test

Auch im Test kann das Kobold Besserwischer-Set von Vorwerk überzeugen. Obgleich man sich zunächst an die neue Lösung gewöhnen muss, liegt der Pluspunkt für solch ein Haushaltsgerät vor allem in der Zeitersparnis und dem flexiblen Einsatz. In der Ressourcenschonung kann der Besserwischer ebenfalls überzeugen. Die genaue Handhabung und wo es beim Saugwischer hapert, kannst du im ausführlichen Test des Vorwerk Besserwischer nachlesen.

