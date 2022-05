Vorwerk Frühlings-Angebote: Mehrere Haushalts-Sets reduziert – plus Aktionsgutschein geschenkt

Draußen scheint die Sonne immer häufiger, die Blüten blühen in den buntesten Farben und bei geöffneter Terrassentür kommen die ersten Frühlingsboten schnell in die eigenen vier Wände. Denn Erde aus dem Garten oder umherfliegende Pollen lassen das Zuhause schnell schmutzig aussehen. Außerdem ist es höchste Zeit für den Frühjahrsputz. Praktische und gründliche Abhilfe schaffen die Haushaltsgeräte von Vorwerk. Kabellos saugen und wischen kannst du mit dem Kobold Besserwischer im Handumdrehen und in nur einem Arbeitsschritt. Und bei größeren Haushalten bietet sich der VT300 Bodenstaubsauger mit Kabel und mit verschiedenen Aufsätzen an. Beide Geräte gibt es jetzt und noch bis zum 26. Juni in Sets günstiger – einen Aktionsgutschein bekommst du zusätzlich geschenkt.

Vorwerk Kobold Besserwischer plus Zubehör: Saugen und wischen mit nur einem Gerät

Teil der Frühlings-Aktion ist der Kobold Besserwischer mit dem „VB100 Akku-Staubsauger – Schneller glänzen-Set extra“. Die Einzelteile des Sets kosten normalerweise zusammen 1.416 Euro. Jetzt bekommst du den Kobold VB100 Akku-Staubsauger im Set mit der Kobold EBB100 Akku-Elektrobürste, dem Kobold SPB100 Akku-Saugwischer und der Kobold 2-1-Zubehördüse 117 Euro günstiger für 1.299 Euro. So kannst du spielend leicht und ohne ein Kabel staubsaugen und parallel den Boden wischen. Und on top gibt’s einen 100 Euro Aktionsgutschein, den du nach der Lieferung und Bezahlung erhältst. Der Gutschein lässt sich bis Mitte 2024 für Kobold- und Thermomix-Produkte einlösen. Übrigens: Der VB100 Akku-Staubsauger konnte sich in Kombination mit dem Wischaufsatz SPB100 diesen Monat den Titel „Testsieger“ der Stiftung Warentest holen. Das smarte Haushaltsset hat sich im Test gegen sechs weitere Produkte durchgesetzt und erreichte dabei die Testnote „Gut (2,1)“.

Ein weiteres – und noch umfangreicheres – Aktions-Set bekommst du jetzt mit dem „VB100 Akku-Staubsauger Schneller glänzen-Set premium“ vergünstigt. Dabei sparst du insgesamt 195 Euro im Verhältnis zur Summe der im Set enthaltenen Einzelpreise der Produkte. So zahlst du 1.619 Euro für das Set aus kabellosem VB100 Akku-Staubsauger, der EBB100 Akku-Elektrobürste, dem SPB100 Akku-Saugwischer, der PBB100 Akku-Polsterbürste (inkl. Schlauch) und weiteren Düsen. Hinzu bekommst du einen 150 Euro Aktionsgutschein geschenkt. Hierfür gelten dieselben Bedingungen, wie beim vorigen Set.

Kabelpower für herausragende Reinigungsleistung mit dem Kobold VT300 – jetzt im Angebots-Set

Bei größeren Haushalten muss ein Staubsauger mit noch mehr Leistung ans Werk. Daher findest du in den Vorwerk-Frühlings-Angeboten auch das „VT300 Bodenstaubsauger Blendend sauber-Set extra“. Hier sparst du 130 Euro im Vergleich zum Einzelkauf der Produkte und zahlst so insgesamt 1.299 Euro für den Staubsauger plus EB400 Automatik-Elektrobürste und SP600 Saugwischer.

Darf’s noch etwas mehr Zubehör sein? Dann bekommst du aktuell auch den VT300 in einem Set mit noch mehr Aufsätzen unter dem Namen „VT300 Bodenstaubsauger Blendend sauber-Set premium“ günstiger. Hier sind neben dem Zubehör aus dem vorigen Angebots-Set auch noch eine PB440 Elektro-Polsterbürste für eine bessere Polsterreinigung sowie weitere Düsen enthalten.