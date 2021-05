Der Vorwerk Fensterreiniger VG100 ist ein echter Haushalts-Tipp. Der kleine Helfer spart nicht nur Mühen, sondern auch Zeit. Mit intelligenter Steuerung befeuchtet er die Scheibe gleichmäßig, mischt nachhaltig Reiniger dazu, wischt und saugt das Gemisch samt Schmutz direkt wieder ab. Alle Fensterputz-Schritte vom Wischen bis zum Abziehen erledigt der Kobold VG100 somit in Einem.

Der Preis des Vorwerk Fensterreinigers liegt solo bei 249 Euro. Vergleiche sind zwecklos, da Vorwerk die eigenen Produkte ausschließlich über die eigenen Vertriebskanäle verkauft. Aber auch hier gibt es Angebote – und Kombi-Sets mit Preisvorteil. Und so gibt es den Kobold Fensterreiniger derzeit im Rahmen der Frühlingsangebote zum halben Preis, wenn du ein größeres Set mit anderen Vorwerk-Geräten kaufst.

Hast du keine Verwendung für den Fensterputzer, kannst du stattdessen einen Gutschein in das jeweilige Set mit aufnehmen und an anderer Stelle sparen. Insgesamt lohnen sich die Angebote also für alle, die ihre Sauberkeits-Armee zu Hause auf Vorwerk-Qualität umrüsten wollen.

Vorwerk-Angebote: Besserwischer-Set mit Preisvorteil sichern, Fensterreiniger zum halben Preis dazu

Angebote-Tipp: Im “Besserwischer”-Set, bestehend aus dem Kobold Akku-Staubsauger VB100, dem Saugwischer-Aufsatz SPB100 sowie der Akku-Elektrobürste EBB100, gibt es den Fensterreiniger VG100 zum halben Preis – also für rund 125 Euro – dazu. Im Gegenzug verzichtest du auf den sonst zustehenden 75-Euro-Gutschein. Unter dem Strich bekommst du mit dem Fensterputzer-Angebot also mehr fürs Geld.

Dieses „Super-Flexibel Set Premium plus“ kostet im Angebot 1.299 Euro. Das sind 117 Euro weniger als die Einzel-Komponenten solo. Wählst du den Vorwerk Fensterreiniger als Zugabe, stehen schlussendlich 1.423,50 Euro auf der Rechnung. Hier sparst du über 240 € – und die traditionelle Vorwerk-Qualität samt bekannten Service ist inklusive.

Fensterreiniger zum halben Preis dazu: Vorwerk-Angebote im Frühling.

Wir haben den „Besserwischer“ bereits selbst getestet und das vollständige Set – mit Akku-Saugwischer und -Elektrobürste – zweien unserer Leser zum Lesertest zur Verfügung gestellt. Hier kannst du das Leser-Urteil nachlesen. Alle Frühlingsangebote Set-Angebote gelten insgesamt noch bis zum 27. Juni.

Übrigens: Eine Flasche Glasreiniger sowie Reinigungstücher liegen dem Vorwerk Fensterreiniger bereits bei. Beim Glasreiniger reicht eine kleine Dosis von 5 Millilitern auf 80 Milliliter Wasser für eine Glasfläche von 20 Quadratmetern. Je nach Fensterbeschaffenheit lohnt sich auch die Extra-Anschaffung des passenden Teleskopstabs. Den gibt es für 60 Euro im Vorwerk-Shop zu kaufen.