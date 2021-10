Neue Vorwerk-Angebote im Herbst: Hier gibt’s jetzt schon Geschenke

Im herbst und der der sich anbahnenden Weihnachtszeit gibt es neue Sonderangebote bei Vorwerk. Günstiger sind wie üblich sinnvoll zusammengestellte Pakete aus Fokus-Gerät und passendem Zubehör. Verschiedene Sets rund um den Kobold Akku-Staubsauger VB100 und Bodenstaubsauger VT300 sind daher jetzt wieder reduziert. On top gibt es bei vielen Paketen ein neues Zubehör gratis dazu – und zwar den Krümelsauger VC100 in der limitierten Black Edition.

Besserwischer-Paket + gratis Krümelsauger (limited Edition)

Das Rundum sauberhaft Paket plus, bestehend aus Akku-Staubsauger, Akku-Saugwischer-Aufsatz und Akku-Elektrobürste kostet im neuen Angebot 1.299 Euro. Insgesamt sparst du im Set 117 Euro gegenüber den Einzelpreisen. Dein Boden freut sich: Kabellos saugst du hier mit der Elektrobürste große Flächen frei von Staub. Und mit dem Saugwischer-Aufsatz SPB100, dem Kobold „Besserwischer“, kommt zum Saugen auf Hartböden sogar gleichzeitig noch ein Wischer zum Einsatz, der deine Böden in drei unterschiedlichen Befeuchtungsstufen streifenfrei reinigt. Kein schwerer Wassereimer und keine dreckigen Lappen mehr!

Die neuen Herbst-Angebote von Vorwerk haben schon zu Beginn der Jahreszeit einen weihnachtlichen Touch. Es gibt nämlich ordentliche Geschenke: Im Paket steckt nun nämlich noch der kleine Akkusauger Kobold VC100 in der exklusiven Black Edition – nur für kurze Zeit und nur solange der Vorrat reicht. Der als „Krümelsauger“ bezeichnete Helfer saugt auf Tischen und in schwer zugänglichen Ecken. Insgesamt ist das Leichtgewicht praktisch und handlich, und dadurch eine ideale Ergänzung. In der Black Edition ist der VC100 ein echter Hingucker – Vorwerk ist sonst vor allem durch seine weißen Produkte mit grünen Akzenten bekannt.

Solo kostet der VC100 129 Euro. Im „Rundum sauberhaft Paket plus“ ist er neben dem großen Akku-Staubsauger und Besserwischer gratis enthalten.

Weitere Vorwerk-Angebote im Herbst

Dazu starten weitere Angebotspakete für den Herbst – das Motto lautet diesmal „sauberhafte Zeiten“. Mit dabei ist hier auch der kabelgebundene Bodenstaubsauger VT300, der in verschiedenen Paketen reduziert wird. Auch hier ist der VC100 als ergänzender Akkusauger mit von der Partie. Im ersten Deal bleibt’s aber noch kabellos.

Deal 1: Ohne Besserwischer gibt es den Akku-Staubsauger VB100 und Elektrobürste EBB100 zum Kombipreis. Der kleine Akkusauger VC100 in limitierten “Black Edition” ist zum halben Preis mit dabei, sodass die Ersparnis

Set-Preis: 933,50 Euro

Deal 2: Das Angebot hört auf den Namen „Rundum saugstark Paket plus“ und umfasst den VT300 Bodenstaubsauger, den passenden Saugwisch-Aufsatz SP600 sowie die Elektrobürste EB400. Den VC100 gibt es in der „Black Edition“ gratis dazu.

Set-Preis: 1.349 Euro

Deal 3: Im „Rundum saugstark Paket“ steckt der VT300 Bodenstaubsauger und die EB400 Elektrobürste. Der Saugwischer ist hier nicht mit dabei, dafür wird es etwas günstiger. Dafür mit im Paket der VC100 – diesmal jedoch nicht völlig gratis, sondern zu halben Kosten. Hier liegt die Ersparnis bei 64,50 Euro.

Set-Preis: 1.025,50 Euro

Limitierte Black Edition: Der schwarze Kobold VC100 Krümelsauger ist in vielen Sets mit dabei.

Auch einzeln ist der VC100-Akkusauger in der schwarzen Version, der neuen „Black Edition“, erhältlich. Mit 129 Euro ist er insbesondere ein Geschenke-Tipp. Jedoch nur so lange der Vorrat reicht, es lohnt sich also schnell zu sein!