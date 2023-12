Vorwerk Akkusauger im Mega-Set zum Traumpreis: Das steckt drin

Der Kobold VK7 von Vorwerk ist nicht nur Testsieger bei der Stiftung Warentest, sondern konnte uns auch im Test absolut überzeugen. Vor allem die flexible Handhabung, hohe Leistung und lange Akkulaufzeit macht den Akkusauger von Vorwerk auch für uns zu einem der besten Geräte auf dem Markt. Wer noch mehr Leistung möchte, sollte außerdem einen Blick auf den VT300 Bodenstaubsauger werfen – denn auch der ist aktuell deutlich günstiger erhältlich.

Übrigens: Bis zum 10. Dezember 2023 läuft bei Vorwerk noch eine Aktion, bei der du von einer 0,0-Prozent-Sonderteilzahlung profitieren kannst. Wenn du für mehr als 1.000 Euro einkaufst, kannst du die Kosten so über einen längeren Zeitraum aufgeteilt strecken, ohne im Endeffekt mehr zu zahlen.

Vorwerk Kobold VK7: Hier ist er besonders stark

Den VK7 Akku-Staubsauger sicherst du dir aktuell im „Jubiläums-Set premium“ deutlich preiswerter. Über 100 Euro sparst du hier im Vergleich zu den Einzelkosten. Das Paket besteht neben dem VK7 Akku-Staubsauger vor allem aus der EB7 Elektrobürste und dem SP7 Saugwischer. Dadurch nutzt du ihn nicht nur als Hand- und Bodenstaubsauger, sondern auch als praktischen Saugwischer für feuchten und eingetrockneten Schmutz.

Aber was macht den Akkusauger von Vorwerk so besonders? Die EB7 Elektrobürste erkennt den jeweiligen Untergrund automatisch und kann so die Saugleistung perfekt anpassen. Außerdem bietet der kabellose Staubsauger eine ausgiebige Laufzeit von bis zu 60 Minuten für die Reinigung in einem Rutsch. Mit der Boost-Funktion bekommst du zudem auch hartnäckigen und groben Schmutz problemlos eingesaugt. Und zusammen mit dem SP7 Saugwischer hast du dann ein echtes Komplett-Set für den Hausputz zur Hand. Hiermit saugst und wischst du in einem Durchgang und sparst dadurch nicht nur Zeit, sondern schonst auch deinen Rücken.

In dem genannten Set bekommst du aber sogar noch einiges an Zubehör obendrauf. So sind hier noch drei Kobold MF Reinigungstücher Universal, eine Flasche Koboclean Universal (500 ml), sowie sechs Kobold FP7 Premium Filtertüten mit dabei. Und damit nicht genug, bekommst du sogar mit dem VC100 Akkusauger (Black Edition) noch einen praktischen Handstaubsauger und elektrischen Handfeger-Ersatz geschenkt. Außerdem legt dir Vorwerk eine airumo Duftkerze sowie sechs airumo Duftchips mit dem Aroma „happy place“ dazu. Letztere kannst du in den Akkusauger einsetzen, um beim Saubermachen einen frischen Duft zu Hause zu verteilen. Das Set kostet gerade und bis Anfang Januar 1.439 Euro und ist damit über 100 Euro reduziert.

Kobold VT300: Auch Bodenstaubsauger im Set-Angebot

Brauchst du geballte Kabelpower für deine Fußböden, kannst du auch zum Kobold VT300 von Vorwerk greifen. Im Aktions-Set ist die EB400 Automatik-Elektrobürste sowie der SP600 Saugwischer-Aufsatz enthalten, der in einem Durchgang saugt und wischt. Und den Handstaubsauger VC100 bekommst du in diesem Paket ebenfalls geschenkt. Für 1.379 Euro sparst du aktuell ebenso mehr als 100 Euro. Was ansonsten alles enthalten ist, siehst du hier:

VT300 Bodenstaubsauger

EB400 Automatik-Elektrobürste

SP600 Saugwischer

1 Flasche Koboclean Universal (500 ml)

3 Kobold MF Reinigungstücher Universal

5 Kobold FP300/270/265 Premium Filtertüten

VC100 Akkusauger (Black Edition) & 1 Kobold VC100 Filter

1 airumo Duftkerze „happy place“

6 airumo Duftchips „happy place“

Jetzt bestellen!