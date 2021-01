Samsung belohnt kurzentschlossene Käufer, die sich sofort für das neue Flaggschiff, das Galaxy S21 oder einen seiner Modellbrüder, entscheiden. Vorbesteller zahlen zwar den höheren Einstiegspreis, können das Gesamtpaket aber dank exklusiver Gratis-Zugaben attraktiver machen und so dem erwarteten Preisverfall entgegensteuern. Beim brandneuen Galaxy S21 stellt Samsung gleich ein ganzes Gadget-Paket rund um das Smartphone zusammen.

Spezial-Aktion für alle, die bei MediaMarkt oder Saturn vorbestellen: Hier gibt es außerdem nämlich noch die kabellose Qi-Ladestation Samsung Trio EP-P6300 gratis mit dazu. Die hat immerhin einen Gegenwert von rund 60 Euro. Das Ladepad gibt es übrigens auch für jene dazu, die nur die Galaxy Buds Pro und keines der Smartphone-Modelle bestellen.

Galaxy S21 kaufen – Galaxy Buds, Schlüssel-Tracker und Qi-Ladepad gratis dazu erhalten

2021 startet Samsung die Vorbesteller-Aktion rund um sein Flaggschiff mit gleich zwei Gratis-Zugaben. Der ebenfalls neu vorgestellte Bluetooth-Tracker GalaxyTag ist auf jeden Fall mit dabei. Abhängig von dem Galaxy-Modell das du bestellst, gibt es außerdem noch kabellose Kopfhörer aus der Galaxy-Buds-Serie mit dazu. Bei der Plus- und Ultra-Version des S21 sind das sogar die ebenfalls neuen Galaxy Buds Pro mit Active Noise Cancelling.

Käufer des Samsung Galaxy S21 erhalten die Galaxy Buds Live im Wert von 169 Euro (UVP)

erhalten die Galaxy Buds Live im Wert von 169 Euro (UVP) Käufer des Galaxy S21+ und S21 Ultra erhalten die neu vorgestellten Galaxy Buds Pro im Wert von 229 Euro (UVP) gratis dazu

Der Samsung GalaxyTag, also der IoT-Tracker, den du handlich an Schlüsselbunden oder in Gepäckstücken verstauen kannst, um diese zu tracken und nicht zu verlieren, kostet neu 29,90 Euro. Das kleine Gadget lässt sich ins Samsung-Ökosystem SmartThings einbinden und hat eine Reichweite von 120 Metern.

Bei MediaMarkt und Saturn gibt es wie eingangs erwähnt auch noch die Drahtlos-Ladematte Samsung Trio EP-P6300 im Wert von knapp 60 Euro gratis dazu.

So funktioniert die S21-Vorbesteller-Aktion

Mit der offiziellen Vorstellung der neuen Samsung-Smartphones beginnt auch die Vorbesteller-Phase. Wenn die Smartphones der Galaxy-S21-Serie dann am 29. Januar in den Verkauf gehen, endet die Aktion. Die Gratis-Zugaben erhältst du also nur, wenn du eines der Modelle bis einschließlich 28. Januar bestellst.

Mit im Lieferumfang stecken die Geräte dann aber nicht – mit Ausnahme des von MediaMarkt gestellten Ladepads. Egal, wo du das S21 kaufst, musst du die Vorbesteller-Extras erst anfordern. Wenn du dein neues Smartphone erhältst, kannst du es einfach in der Samsung-Members-App unter „Vorteile“ registrieren und Kopfhörer und SmartTag kommen per Post direkt zu dir. Wichtig: Bis zum 5. März musst du diese Registrierung durchführen, sonst erlischt der Anspruch auf die Gadgets.

Alle Preise der Galaxy-S21-Smartphones

2021 sind alle Modelle in jedem Fall 5G-fähig. Eigene 5G-Varianten zu eigenen Preisen sind also nicht nötig. Preisunterschiede unter den drei Modellen gibt es nur bezüglich der Speicherausstattung. Aber: 128 GB sind nach wie vor Mindeststandard, der Arbeitsspeicher beträgt nur bei der Ultra-Version mehr als 8 GB. Bis zu 16 GB RAM sind es in der teuersten Ausführung. Bei MediaMarkt kannst du alle verfügbaren Varianten vorbestellen.

Samsung Galaxy S21 128 + 8 GB: 849 Euro 256 + 8 GB: 899 Euro

Galaxy S21+ 128 + 8 GB: 1.049 Euro 256 + 8 GB: 1.099 Euro

Galaxy S21 Ultra 128 + 12 GB: 1.249 Euro 256 + 12 GB: 1.299 Euro 512 + 16 GB: 1.429 Euro



Vor zwei Jahren, bei der S10-Serie, hatte Samsung sogar noch eine 1-TB-Version im Aufgebot. Die wurde aber schon beim S20 wieder gestrichen und ist auch 2021 erst einmal kein Thema.

