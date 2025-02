Von über 120 auf unter 35 Euro: MediaMarkt schmeißt Bosch Kapselmaschine raus

MediaMarkt hat gerade mit Abstand den besten Preis für die „Bosch TAS16B4 Tassimo Finesse Kapselmaschine“. Du kommst nicht nur für unter 34 Euro an die schicke und platzsparende Kaffeemaschine, sondern kannst dir mit einem Trick auch noch einen 10-Euro-Coupon für MediaMarkt sichern. Das musst du über das Küchengerät und das Angebot wissen.

Über 70 Spezialitäten auf Knopfdruck: Das kann die Bosch Kapselmaschine

Die Bosch Tassimo Finesse Kapselmaschine gibt’s in mehreren Farben – den sattesten Rabatt holst du dir mit 72 Prozent aber in der Farbe Weiß. Die schwarze Maschine ist mit 69 Prozent Reduzierung immer noch ziemlich preiswert, die anderen Farben werden hingegen deutlich teurer. Außerdem kannst du dir nur bei der weißen Variante noch den 10 Euro MediaMarkt-Coupon schnappen.

Schauen wir nun einmal auf die Kaffeemaschine selbst. Mit der Bosch Tassimo Finesse zauberst du per Knopfdruck am Morgen mehr als 70 Getränke. Dabei bist du nicht an Bosch gebunden, sondern kannst etwa auch auf Kapseln von Jacobs oder Milka zurückgreifen. Ob Latte Macchiato, Espresso oder heiße Schokolade – hiermit ist dein Lieblingsgetränk schnell und ohne Aufwand in der Tasse. Praktisch ist zudem die Intellibrew-Technologie, die dafür sorgt, dass die Maschine erkennt, welche Kapsel eingesetzt wurde. So stellt sie ganz automatisch Temperatur, Wassermenge und Co. ein – du musst dich um nichts weiter kümmern.

Zusätzlich cool: Wenn du deinen Kaffee besonders stark magst, lässt sich die Intensität deines Heißgetränks per Knopfdruck steigern. Um dir die Pflege zu erleichtern, verfügt die Kaffeemaschine zudem über ein automatisches Entkalkungsprogramm.

Preis-Check & so holst du noch mehr raus

Nun zum Preis. MediaMarkt reduziert die Bosch Kapselmaschine gerade um ganze 72 Prozent, wodurch nur noch 34 Euro auf der Rechnung stehen. Und das ist mit Blick auf den Preisvergleich ein top Angebot, denn günstiger ist derzeit kein anderer Anbieter. Das ist aber noch nicht alles. Denn wenn du außerdem bis zum 31. März drei Tassimo Kaffeekapsel Produkte kaufst, erhältst du nach Registrierung auf der Tassimo Aktionsseite einen 10-Euro-Coupon, den du bei MediaMarkt einlösen kannst. So drückst du die Gesamtkosten der Maschine rechnerisch auf nur noch 24 Euro. Geeignete Kaffeekapseln wären zum Beispiel Morning Café Kaffeekapseln, Latte Macchiato Classico Kaffeekapseln oder Milka Kakaokapseln für je 5,99 Euro.