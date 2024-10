Von Preisvergleichen unentdeckt: Xiaomi Saug- und Wischroboter kostet keine 140 Euro mehr

Wenn man den Xiaomi Robot Vacuum T12 in Preisvergleichs-Portalen sucht, liegt der günstigste Preis für den Saugroboter bei derzeit 168 Euro. Tatsächlich ist das aber nicht der niedrigste Preis. Denn schaut man im Onlineshop des Herstellers selbst vorbei, sieht man, dass dasselbe Produkt für nur 135,99 Euro verkauft wird. Was genau der Saugroboter dafür bietet, erfährst du hier.

Xiaomi Robot Vacuum T12: Das kann er alles & das kann er nicht

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Saugroboter selbst. Der Xiaomi Robot Vacuum T12 ist durch und durch Minimalist – und das nicht nur in Sachen Design, sondern auch in puncto Schnickschnack. Hier ist keine Absaugstation dabei, es gibt keine ausfahrbaren Bürsten und Wischmopps und auch keine Selbstreinigung. Er staubsaugt einfach. Und das sogar mit einer ordentlichen Saugkraft von 3.500 Pa.

Darüber hinaus findet sich der Saugroboter dank LDS Lasernavigation in deinem Zuhause zurecht und erstellt eine Karte deiner Wohnung. Zusammen mit der zugehörigen App kannst du den Saugroboter dadurch bei Bedarf nur auf Putzfahrt in einen bestimmten Bereich oder ein bestimmtes Zimmer schicken – genau da, wo er gerade gebraucht wird. Ecken, Kanten und Abgründe erkennt der Haushaltshelfer ebenso gekonnt und fährt so nirgendwo gegen oder fällt auch nicht die Treppe herunter.

Wirklich erstaunlich ist für den Preis aber, dass der Saugroboter auch feucht durchwischen kann. Hier ist zwar nicht von vibrierenden oder rotierenden Wischmopps die Rede, aber feuchte Flecken oder Staub sollten sich hiermit dennoch entfernen lassen. Dazu ist er mit intelligenten Sensoren ausgestattet, die den Bodentyp erkennen und den Wasserabfluss entsprechend anpassen. So soll ein Übernässen der Böden verhindert werden. Da hier keine Servicestation, sondern nur eine Ladestation enthalten ist, musst du den Staubbehälter per Hand entleeren sowie den Wassertank regelmäßig selbst befüllen. Eine Runde in der Aufladestation sorgt weiterhin für bis zu 130 Minuten Reinigung am Stück.

Preis-Check: Nirgendwo sonst ist der Saugroboter so günstig

Kommen wir nochmal zum Preis zurück. Statt 199,99 Euro (UVP), veranschlagt Xiaomi jetzt nur 135,99 Euro für den Saugroboter. Der Versand ist außerdem kostenfrei. Und so günstig ist aktuell kein anderer Shop – das zeigt ein Blick auf den Preisvergleich. Du machst also ein echtes Schnäppchen!